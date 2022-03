烏俄開通人道走廊 北部過千留學生撤離

【有線新聞】

烏俄多輪談判協調的人道走廊終於成功開通,5個城市的平民陸續獲撤離,但當地官員指俄軍仍有開火。世衛則稱俄軍針對醫院的攻擊,正急劇增加。

經歷三輪談判,烏俄再度協議暫時停火,開放人道走廊。物資和巴士車隊到南部港口重鎮馬里烏波爾,但當地官員指俄軍仍向車隊開火。

至於北部城市蘇梅的平民則成功獲巴士接走撤離,當中包括約千名外國留學生。不過當地前一晚仍受猛烈炮轟,東北部有住宅被炸成廢墟。地方政府指超過20名平民喪生,包括小童。同樣安排人道走廊的東部大城哈爾科夫,則繼續傳出爆炸聲。

烏克蘭發放片段指外國志願軍已抵達戰場,又指俄軍至今已有1.2萬人陣亡,整體攻勢放緩,部分進攻路線近乎停滯不前。但警告他們準備干擾人道走廊,更改民眾撤離的路線。

總統澤連斯基上載自拍片,顯示自己身處鋪雪的基輔街頭,重申烏克蘭一定會勝利。當地未來幾日天氣預計會惡化,氣溫最低跌至攝氏零下20度,令人道走廊情況更嚴峻。澤連斯基早前透露,馬里烏波爾受圍攻,水電和暖氣均中斷,有孩童脫水致死。

