奧克蘭華埠凌晨發生槍擊案 子彈射進抽煙機店（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠星期日凌晨時分發生槍擊案,子彈從街上射穿一間店舖的玻璃及木板射進店內,週一店內仍留下子彈的痕跡,案中沒有人受傷。

槍擊案現場位於Franklin街1200號地段夾12街,警方表示,星期日凌晨1點半左右,有一群人在街上發生爭執,然後連開多槍,警員接報到場後發現子彈殼,但沒有發現傷者,暫時未有人被捕。

槍擊過程中有子彈穿透一家出售抽煙機的的店鋪外牆的木板和玻璃,子彈射進店內擊中櫃檯上的透明膠版,這道膠版是商戶在疫情期間安裝的,現在留下子彈的痕跡。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎指出,事發時是凌晨,沒人於店舖內,否則後果不堪設想。

陳錫澎說︰「幸好事發時為凌晨1時半,如果事發時為營業時間,我相信會有死傷,所以今次是不幸中的大幸

老闆指,她們已開業十多年,十分感謝街坊一直支持,亦感謝事件中義工團隊與警察迅速到場,才能快速將店舖內清理好,然後今早正常營業

商戶透露,因今次事件損失約4萬元,包括更換玻璃和店舖內的維修費用,陳錫澎表示,商戶屬華埠商會會員之一,希望能互相守望相助。

案件發生後,陳錫澎指已向奧克蘭警方要求增派華埠一帶巡邏的警員。

他亦感謝藍天使義工巡邏隊案發後到店舖內協助,希望義工巡邏時能小心個人安全。

陳錫澎強調,警民合作能更有效打擊罪案,他說很多受害者都害怕報案,希望市民主動向警方報案,否則罪犯會繼續針對亞裔社區犯案。

奧克蘭警方正在調查案件,並呼籲有線索的市民,聯繫警方嚴重襲擊案調查組,電話是(510) 238-3426,警方強調會加班調派警員巡邏市中心區和華埠一帶。

