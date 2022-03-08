奧克蘭華埠凌晨發生槍擊案 子彈射進抽煙機店（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠星期日凌晨時分發生槍擊案，子彈從街上射穿一間店舖的玻璃及木板射進店內，週一店內仍留下子彈的痕跡，案中沒有人受傷。

槍擊案現場位於Franklin街1200號地段夾12街，警方表示，星期日凌晨1點半左右，有一群人在街上發生爭執，然後連開多槍，警員接報到場後發現子彈殼，但沒有發現傷者，暫時未有人被捕。

槍擊過程中有子彈穿透一家出售抽煙機的的店鋪外牆的木板和玻璃，子彈射進店內擊中櫃檯上的透明膠版，這道膠版是商戶在疫情期間安裝的，現在留下子彈的痕跡。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎指出，事發時是凌晨，沒人於店舖內，否則後果不堪設想。

陳錫澎說︰「幸好事發時為凌晨1時半，如果事發時為營業時間，我相信會有死傷，所以今次是不幸中的大幸

老闆指，她們已開業十多年，十分感謝街坊一直支持，亦感謝事件中義工團隊與警察迅速到場，才能快速將店舖內清理好，然後今早正常營業

商戶透露，因今次事件損失約4萬元，包括更換玻璃和店舖內的維修費用，陳錫澎表示，商戶屬華埠商會會員之一，希望能互相守望相助。

案件發生後，陳錫澎指已向奧克蘭警方要求增派華埠一帶巡邏的警員。

他亦感謝藍天使義工巡邏隊案發後到店舖內協助，希望義工巡邏時能小心個人安全。

陳錫澎強調，警民合作能更有效打擊罪案，他說很多受害者都害怕報案，希望市民主動向警方報案，否則罪犯會繼續針對亞裔社區犯案。

奧克蘭警方正在調查案件，並呼籲有線索的市民，聯繫警方嚴重襲擊案調查組，電話是(510) 238-3426，警方強調會加班調派警員巡邏市中心區和華埠一帶。

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