【有線新聞】

香港大學醫學院推算,香港在第五波疫情會有約430萬人受感染。

港大最新的模型推算,每日感染人數已於上星期五到達頂峰,截至星期一累計感染人數已達184萬人,預料在4月下旬會降到1,000人以下,並於5月中旬起維持在雙位數,預測到5月1日累計有430萬人受感染,及逾5,000人死亡。

港大又說,如果能增加三成專治新型肺炎的病床,提高院舍長者的疫苗接種率,及廣泛應用新型肺炎藥物,加上進一步收緊社交距離措施,包括全日禁堂食等,能將第五波疫情的死亡數字,減低約29%。

