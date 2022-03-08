香港第五波疫情九成死者未打針或未打齊針

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香港新增28,475宗核酸檢測確診，另外收到14,715宗快速檢測陽性呈報個案，當中2,018宗已經核實。至於3月5日前補回呈報的快速檢測數字，衞生署說等到下星期一收齊才會公布。

新增28,475宗確診，都是經核酸檢測找到，其中9宗屬於輸入個案。至於星期一啟用的快速檢測陽性呈報平台，啟用首六小時，收到14,715宗有效個案，都是在星期日或星期一驗到陽性，其中2,018宗交齊證明文件、完成核實。另外有2,521宗屬於無效個案，因為他們重複呈報，或者之前已經確診過。

這個網上平台容許2月26日至3月5日快速測試陽性的人補回呈報，至今有多少人上報了？衞生防護中心說暫時不會公布，因為數字不反映實況。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說：「我們容許有一個星期時間（呈報），所以這段時間檢測到陽性的市民，他們不會（周一）晚上全部一次過向我們呈報，讓他們補回呈報的時段完結，即是3月14日後，我們就會整理資料，看看這段時間內有多少市民快速檢測陽性。我們這個平台的設計，是希望如果市民檢測陽性後，盡快向我們報告，我們就可以盡快向他發出隔離令，以及安排入住社區隔離設施。」

單日確診數字由上星期5萬多宗，到現在出現回落的趨勢，是否代表疫情開始受控？歐家榮說：「現時個案數字沒有進一步爆發性上升，這個可能都是現在市民的配合，加上政府實施的社交距離措施，令疫情似乎有少少跡象回穩，但我們都要繼續觀察。」

另外，再多291名患者離世，其中4人是在家中過身，送入殮房後驗到陽性，他們32至85歲，本身患有慢性疾病。

第五波疫情累計有2,365人死亡，90%死者都未打過針或者未打齊針，死亡率約為1.52%，是打齊兩針的人的25倍。

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