新型肺炎逾2年,全球染疫死亡人數破600萬人,當中美國報告的死亡人數為最多。

根據Johns Hopkins大學數據,在全球染疫死亡人數破500萬人的4個月後,染疫死亡人數週一超過600萬人,當中美國報告的死亡人數為最多,超過95.8萬,其次是巴西、俄羅斯和墨西哥。

專家說,根據聯邦疾控中心(CDC)數據,在今個春季和夏季,美國可能會回復接近正常,並表示似乎正在加速從大流行轉變成風土病。

