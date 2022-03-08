佛州將建議州民勿為健康兒童接種新冠疫苗

March 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Heather Hazzan / SELF Magazine / CC BY 2.0)

【KTSF 韓千繪報導】

佛州可能將成為全國第一州建議不要為健康的兒童接種新冠疫苗。

去年11月，CDC建議5歲或以上的兒童接種新冠疫苗，但是週一在佛州共和黨籍州長Ron Desantis主辦的圓桌會議即將結束時，佛州醫務總監Joseph Ladapo宣布，佛州衛生部將會建議父母不要為健康的孩子接種新冠疫苗，他質疑疫苗是否真的對健康的孩子有利。

州長Desantis在疫情期間，一直嚴厲批評強制口罩令，和停工封鎖措施，而參與這場會議的醫生，也質疑這些抗疫措施。

被問到佛州即將發出的疫苗指引，白宮發言人表示，對於一些政客持續宣揚陰謀論，和質疑疫苗效用感到十分不安，因為疫苗是抗疫的最佳工具。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）去年根據研究顯示，兒童新冠疫苗的保護力達到91%，才批准緊急使用授權。

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