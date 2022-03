佛州將建議州民勿為健康兒童接種新冠疫苗

【KTSF 韓千繪報導】

佛州可能將成為全國第一州建議不要為健康的兒童接種新冠疫苗。

去年11月,CDC建議5歲或以上的兒童接種新冠疫苗,但是週一在佛州共和黨籍州長Ron Desantis主辦的圓桌會議即將結束時,佛州醫務總監Joseph Ladapo宣布,佛州衛生部將會建議父母不要為健康的孩子接種新冠疫苗,他質疑疫苗是否真的對健康的孩子有利。

州長Desantis在疫情期間,一直嚴厲批評強制口罩令,和停工封鎖措施,而參與這場會議的醫生,也質疑這些抗疫措施。

被問到佛州即將發出的疫苗指引,白宮發言人表示,對於一些政客持續宣揚陰謀論,和質疑疫苗效用感到十分不安,因為疫苗是抗疫的最佳工具。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)去年根據研究顯示,兒童新冠疫苗的保護力達到91%,才批准緊急使用授權。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。