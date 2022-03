移民局指仍有第一、二類別職業移民H1B簽證未簽發（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國公民與移民服務局(USCIS)表示,因為有許多第一和第二類別職業移民的H1B簽證數額未簽發,呼籲符合資格的人申請。

根據美國公民與移民局的法規,2021年10月開始的行政年中,有14萬的親屬移民簽證沒有被發出,這些簽證將移到工作簽證的第一和第二類別,大大提高這兩個H1B類別簽證的數額。

EB1第一類別的H1B,適於有特殊才能、卓越成就的博士與研究員,或一些跨國經理或行政主任。

EB2第二類別的H1B,適於有碩士學位以上的工作人士,或是在科學、藝術或商界有高級技能的人士。

USCIS表示,從親屬移民轉移到這兩類別工作移民的數額,並不能在轉到EB3第三類別,而申請EB3工作簽證的尤其多,所以要是已經在申請EB3工作簽證的人,要是符合資格,應該考慮修改申請,因為簽證可以立即受處理。

想多了解相關細節,可以參考USCIS網站,或是聯絡移民律師。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。