拜登宣布禁止美國入口俄羅斯原油和其他能源產品

March 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

因應俄羅斯進攻烏克蘭，為了進一步打擊俄國的主要經濟命脈，總統拜登週二率先宣佈禁止美國入口俄國的原油和其他能源產品，英國也表示將會跟隨，對俄國逐步實施石油禁運，俄國總統普田就揚言將會報復，消息公布之後，油價進一步飆升。

拜登週二表示，為了懲罰莫斯科入侵烏克蘭，美國正全面禁止入口所有俄羅斯的原油、氣體和能源產品，來打擊俄國的主要經濟命脈。

拜登說︰「此舉得到國會兩黨強力支持，我相信在全國（也如是），美國支持烏克蘭人，我們將不會有份資助普田的戰爭。」

拜登是受到國會兩黨不斷升高的壓力，以及與盟友，特別是歐洲協商之後而作出這決定，在油價不斷飆漲下，禁止俄羅斯油氣進口會有經濟風險，拜登說維護自由是要付出代價。

拜登又說，由於歐洲國家較為依賴俄羅斯的原油和天然氣，因此歐洲盟友未必會同步跟隨，美國今次對俄國石油的制裁，但美國正緊密與歐洲及盟國合作，發展一個長遠策略，去減低他們對俄國能源的依賴。

拜登又指出，對俄羅斯的連串制裁措施，已經大大打擊俄國的經濟，自俄國入侵烏克蘭以來，盧布已經急跌五成，現時1盧布只值不足1美仙。

制裁俄國石油得到多數民意支持，Quinnipiac大學最新民調顯示，有七成美國受訪者表示，即使會令汽油價格飆升，他們都贊成禁止俄國石油進口。

俄國石油佔美國進口石油的8%，美國是世界第一大產油國，但由於石油消費也是第一位，所以國內生產的石油供不應求，而必須進口，當中從加拿大入口最多石油，其次是墨西哥、俄國與沙地，美國的頁岩油生產也提升以滿足需求。

彭博引述美國能源局EIA的報告指，美國每日的產量是1200萬桶，比預期稍高，但仍然未達到2019年疫情前每日1290萬的最高水平，而全球目前每日消耗1億零60萬桶液態能源，預期明年會更高，每日全球會消耗1億零260萬桶。

美國禁止俄國石油進口的消息傳出後，油價進一步飆升，紐約WTI原油期貨每桶升至124元，全美平均汽油售價，每加侖也升至破紀錄4.17元。

另一方面，英國也表示，將於今年底之前逐步減少，最終達到禁止入口俄國的石油和能源產品。

俄國石油佔英國進口原油的8%，英國將與其他油商聯絡，包括美國、荷蘭和波斯灣國家，以確保得到額外的石油供應。

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