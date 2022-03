拜登宣布禁止美國入口俄羅斯原油和其他能源產品

【KTSF 張麗月報導】

因應俄羅斯進攻烏克蘭,為了進一步打擊俄國的主要經濟命脈,總統拜登週二率先宣佈禁止美國入口俄國的原油和其他能源產品,英國也表示將會跟隨,對俄國逐步實施石油禁運,俄國總統普田就揚言將會報復,消息公布之後,油價進一步飆升。

拜登週二表示,為了懲罰莫斯科入侵烏克蘭,美國正全面禁止入口所有俄羅斯的原油、氣體和能源產品,來打擊俄國的主要經濟命脈。

拜登說︰「此舉得到國會兩黨強力支持,我相信在全國(也如是),美國支持烏克蘭人,我們將不會有份資助普田的戰爭。」

拜登是受到國會兩黨不斷升高的壓力,以及與盟友,特別是歐洲協商之後而作出這決定,在油價不斷飆漲下,禁止俄羅斯油氣進口會有經濟風險,拜登說維護自由是要付出代價。

拜登又說,由於歐洲國家較為依賴俄羅斯的原油和天然氣,因此歐洲盟友未必會同步跟隨,美國今次對俄國石油的制裁,但美國正緊密與歐洲及盟國合作,發展一個長遠策略,去減低他們對俄國能源的依賴。

拜登又指出,對俄羅斯的連串制裁措施,已經大大打擊俄國的經濟,自俄國入侵烏克蘭以來,盧布已經急跌五成,現時1盧布只值不足1美仙。

制裁俄國石油得到多數民意支持,Quinnipiac大學最新民調顯示,有七成美國受訪者表示,即使會令汽油價格飆升,他們都贊成禁止俄國石油進口。

俄國石油佔美國進口石油的8%,美國是世界第一大產油國,但由於石油消費也是第一位,所以國內生產的石油供不應求,而必須進口,當中從加拿大入口最多石油,其次是墨西哥、俄國與沙地,美國的頁岩油生產也提升以滿足需求。

彭博引述美國能源局EIA的報告指,美國每日的產量是1200萬桶,比預期稍高,但仍然未達到2019年疫情前每日1290萬的最高水平,而全球目前每日消耗1億零60萬桶液態能源,預期明年會更高,每日全球會消耗1億零260萬桶。

美國禁止俄國石油進口的消息傳出後,油價進一步飆升,紐約WTI原油期貨每桶升至124元,全美平均汽油售價,每加侖也升至破紀錄4.17元。

另一方面,英國也表示,將於今年底之前逐步減少,最終達到禁止入口俄國的石油和能源產品。

俄國石油佔英國進口原油的8%,英國將與其他油商聯絡,包括美國、荷蘭和波斯灣國家,以確保得到額外的石油供應。

