舊金山有油站每加侖汽油破6元 專家教大家如何省油錢（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

俄烏局勢持續，導致灣區汽油價格再創新高，在舊金山（三藩市）有油站錄到高達每加侖6.31元，專家教大家如何節省一點油錢。

早上在舊金山一個油站，每加侖普通無鉛汽油高達6.31元。

AAA北加州發言人Aldo Vazquez說︰「不幸的是，加州油價在過去一週，幾乎每天都創歷史新高

大家在過去週未有沒有去加油?

專家警告，隨著俄國入侵烏克蘭，推高全球原油價格，預期汽油價格不會在短時間內下跌，並預計汽油價格還會繼續升，AAA美國汽車協會北加發言人說，原油佔汽油成本的60%。

Vazquez說︰「今日，原油價格接近每桶117元，比上星期的$110高

目前舊金山油價平均都超過5元一加侖，可以做些甚麼去節省呢？

AAA說，確保你目前的車要運作正常，各種液體均正常，車胎有足夠的氣，當車輛無法正常行駛時，它會使用更多的汽油，並做一個好的司機，不要突然加速或超速，可以幫助你節省汽油。

還有的就是︰「清理好後車箱，拿走後車箱非必要物品，你的車愈重，就用愈多油。」

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