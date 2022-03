舊金山有油站每加侖汽油破6元 專家教大家如何省油錢（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

俄烏局勢持續,導致灣區汽油價格再創新高,在舊金山(三藩市)有油站錄到高達每加侖6.31元,專家教大家如何節省一點油錢。

早上在舊金山一個油站,每加侖普通無鉛汽油高達6.31元。

AAA北加州發言人Aldo Vazquez說︰「不幸的是,加州油價在過去一週,幾乎每天都創歷史新高

大家在過去週未有沒有去加油?

專家警告,隨著俄國入侵烏克蘭,推高全球原油價格,預期汽油價格不會在短時間內下跌,並預計汽油價格還會繼續升,AAA美國汽車協會北加發言人說,原油佔汽油成本的60%。

Vazquez說︰「今日,原油價格接近每桶117元,比上星期的$110高

目前舊金山油價平均都超過5元一加侖,可以做些甚麼去節省呢?

AAA說,確保你目前的車要運作正常,各種液體均正常,車胎有足夠的氣,當車輛無法正常行駛時,它會使用更多的汽油,並做一個好的司機,不要突然加速或超速,可以幫助你節省汽油。

還有的就是︰「清理好後車箱,拿走後車箱非必要物品,你的車愈重,就用愈多油。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。