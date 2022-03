有俄羅斯人離國避西方制裁 Visa和萬事達卡中止俄業務

【有線新聞】

信用卡公司Visa和萬事達卡加入抵制俄羅斯行列,宣布中止俄羅斯所有業務,西方就俄烏戰事實施的反制措施,對俄羅斯民眾的影響逐漸浮現,很多俄羅斯人決定離開。

芬蘭首都赫爾辛基的火車站迎來新一批乘客,他們由聖彼得堡出發,不少是俄羅斯人。俄烏衝突觸發過百萬烏克蘭人逃離戰火,但其後歐美對俄施加的嚴厲制裁,亦為很多俄羅斯人帶來不便。

多國對俄羅斯航班關閉領空,令很多要出國的人與這個探親後回紐約的家庭一樣,只能乘坐這一列唯一仍然連接俄羅斯與歐盟國家的火車出境,每日兩班,只准俄羅斯或芬蘭護照持有人乘搭,現時一票難求。鐵路公司有意增加班次,並放寬讓歐盟公民離開俄羅斯。

俄國民眾出逃乃因西方從多個層面制裁施壓,出行以至起居飲食大受影響,有旅客指:「首先,百物騰貴,其次,我們沒法出行,沒法購買想要的東西,所有事都變得困難。」

全球兩大信用卡公司Visa和萬事達卡也加入制裁行列,暫停俄羅斯業務,所有在俄羅斯發行的信用卡都不能用於境外交易,海外發行的卡亦無法於俄羅斯使用。Visa指未來幾天會停止所有與俄羅斯客戶及合作夥伴的交易。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。