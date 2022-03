烏俄停火協議再度破裂 人道走廊連續兩日被炮火中斷

【有線新聞】

烏俄暫時停火協議再度破裂,開放人道走廊的行動連續兩日被炮火中斷,據報只得數百名平民成功撤離。烏俄雙方將於周一再進行談判。

首都基輔外圍市鎮,繼續有民眾一家大小拖著行李撤離。但市內轟炸未停,當地傳媒指俄軍向平民開火,造成多名兒童死亡。

南部港口城市馬里烏波爾周日中午再次開放人道走廊,原定於暫時停火的9小時期間,撤走數以萬計平民。但停火安排連續第二日破裂,烏克蘭指俄軍持續圍攻炮轟當地;親俄武裝則反指烏方無停火,最終只有約300人撤走。

烏俄第二輪談判同意的停火協定,在前一日亦只維持了不足半小時。俄方質疑烏方阻止平民離開,宣布恢復進攻。

英國質疑俄方同意停火只為了轉移國際譴責,及重整部隊進攻;又指俄軍補給隊伍受創,令地面部隊攻勢未如預期。

俄羅斯則發放片段,宣稱擊落了多架烏克蘭戰機以及摧毀軍事目標。烏克蘭指,俄軍向遠離戰線的中西部城市文尼察發射8枚巡航導彈,摧毀一個民航機場。

烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方在烏克蘭設禁飛區,或提供戰機。俄羅斯總統普京則警告實施制裁或設禁飛區,將被視為介入這場軍事衝突。

