舊金山聯合校區宣布與工會達成協議,逐步解除學校的強制口罩令。

由3月12日開始,初中、高中以及校區中央辦事處,將強烈建議大家佩戴口罩,但不再是硬性規定。

由4月2日開始,所有校區的學校和設施,包括學前教育以及小學都會解除口罩令,但仍強烈建議教職員和學生佩戴口罩。

另外,校區本月24日開始,會推行團體追蹤(group tracing)的方法,如果校內有確診個案,而密切接觸者沒有症狀的話,將可以留在學校上課,但需要接受檢測,校區將會向學校提供充足的檢測套件。

