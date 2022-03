舊金山多個市政府設施3月18日起取消室內口罩令（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府大樓及其它市政府設施,根據加州健康指引,從3月18日起取消室內口罩令。

根據舊金山市衛生官員,自3月18日起,無論有否接種疫苗,所有市政府職員及大眾市民,都毋須於市政府設施內戴口罩,當中包括圖書館、康樂設施、辦公室及其它市政府運作的公共設施,但正在舉行聽證的會議場所內,就必須戴口罩。

舊金山公共衛生局本週宣佈,將會根據加州政府指引,取消針對未接種疫苗人士於大多數室內設施的口罩令,但包括舊金山在內等灣區衛生官員,就仍然建議市民繼續在室內戴口罩,指口罩能有效防止病毒傳播,並保護未能接種疫苗或其他高危人士。

至於商舖、室內場地負責人,可以採取更嚴謹的措施,去保障職員及客人,而在醫療設施、監獄、露宿者之家及護理院,就必須繼續佩戴口罩。

而聯邦及州法例規定,市民直至3月18日前,於公共交通工具及車站內都必須繼續戴口罩。

舊金山城市管理局會與州政府、市政府部門及地方官員合作,繼續監察新型肺炎疫情,並會根據病例數量及傳播率,作出相應措施,以保障市府府官員及大眾的安全。

