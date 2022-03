俄烏展開第三輪談判 人道走廊被指有地雷

【有線新聞】

俄羅斯和烏克蘭展開第三輪談判,烏克蘭代表團乘直升機抵達白俄邊境的布列斯特。俄方會前提出停戰條件,包括烏克蘭停止軍事行動、修憲承諾中立地位、承認克里米亞為俄羅斯領土,及承認烏東兩地獨立。

不過,雙方前一輪談判協議的停火安排仍未落實。俄方最新安排烏克蘭民眾,經白俄撤離到俄羅斯的人道走廊,被烏克蘭拒絕;據報多地仍然爆發激烈戰鬥。

被俄軍連日猛攻的大城哈爾科夫,住宅區、市中心變成廢墟。俄羅斯提出周一上午停火、開放人道走廊,讓當地和首都基輔等地平民,經白俄和俄羅斯撤離。

基輔外圍城鎮撤離行動繼續,烏克蘭指連日來在伊爾平撤走約2000名平民,當地住宅區仍可見俄軍坦克。

烏克蘭批評,俄方人道走廊安排「不道德」,強調國民有權循境內離開;質疑俄方為了電視畫面,利用平民的痛苦。

俄羅斯則發放向烏東運送人道物資的片段,並宣稱人道走廊安排,是應法國總統馬克龍前一日與俄羅斯總統普京通電時,私人提出的請求。不過法國隨即否認。

在南部港口重鎮馬里烏波爾,當地紅十字會指人道走廊路線埋有地雷,形容烏俄雙方協調混亂,令停火安排兩度破裂收場。

疏散平民的分歧未解,俄軍針對多地的攻勢亦未停。莫斯科再發放坦克進逼基輔的片段,重申會將烏克蘭解除武裝。

烏俄外長則在土耳其斡旋下,同意赴土耳其出席周四的外交論壇,舉行烏俄土三邊會談。

