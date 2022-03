俄羅斯立法禁發布軍方假新聞 禁稱烏俄「戰爭」或「入侵」

【有線新聞】

俄羅斯國會通過立法,禁止蓄意發布有關軍方的假新聞,否則判囚最高15年,相信是要控制傳媒報道烏克蘭戰事內容,多間歐美傳媒宣布暫停在俄羅斯記者的工作。

國家杜馬約400名議員投票,周五一致通過議案,任何人若蓄意發布關於軍方的假新聞會面臨罰款或監禁,一般可囚禁達3年,但若引致「嚴重後果」的話最高監禁15年;又通過修訂,若有人呼籲制裁俄羅斯,可能會被罰款或監禁。議案之後在上議院聯邦委員會同樣獲一致通過,交由總統普京簽署後生效。

俄羅斯去年加強打壓獨立或批評聲音,新法例相信是要控制烏克蘭戰事資訊內容,包括不可以將今次行動稱為「戰爭」或「入侵」。

俄羅斯官方一直堅稱,在烏克蘭的是「特別軍事行動」,又批評俄軍在戰事遇到挫折或引致烏克蘭平民死亡的報道都是「假新聞」,指示傳媒只能發布官方內容。

英國廣播公司BBC和另外四個傳媒機構,同日被俄羅斯以發布「假新聞」為由封鎖。BBC在法案通過後,宣布暫停當地記者的工作,強調員工安全至為重要,不應因為執行職務而要面對刑事起訴風險,認為新法例是把獨立新聞運作刑事化。

美國有線新聞網絡、彭博、加拿大廣播公司亦宣布暫停在俄羅斯報道或廣播。多個俄羅斯獨立新聞機構近日亦被當局禁制,或宣布暫停營運。

另外,社交網站亦是當局打壓目標。俄羅斯監管機構宣布封鎖社交網站Facebook,指收到投訴指Facebook「歧視」俄羅斯傳媒,限制用戶接觸官媒發放資訊,母公司Meta指會盡力恢復服務,Twitter亦指被俄羅斯限制部分用戶服務。

