美國艾奥瓦州中部受龍捲風吹襲,最少7人死亡,包括2名兒童,多人受傷。

氣象部門指至少三股龍捲風周六橫掃艾奥瓦州,最高風速達每小時超過210公里,多間房屋倒塌。

多人死亡,大樹及電線桿被吹倒,一度出現大範圍停電,是當地十多年來造成最嚴重傷亡的龍捲風。州政府向部分受影響地區發布災難公告,以調撥州的資源協助災後工作。

