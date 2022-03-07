香港增31,008宗確診230人亡 專家稱難判斷疫情見頂

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香港週日新增31,008宗新型肺炎確診，再多230多人離世。衞生防護中心說圍封強檢發現的陽性比例仍很高，難以判斷疫情是否已經見頂。

死亡個案再創新高，153名患者在過去一日離世，還有4人未入院已經死亡，經殮房化驗確診，滯後報告的就有76宗，包括一名24歲、打了兩針的男子，他本身沒有長期病患，日前在家中昏迷，送入將軍澳醫院急症室，當時心跳不正常，搶救後都無效，在上星期一離世。

至於新增確診個案就連續三日回落，跌至3萬多宗，是否代表疫情開始緩和呢？

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「數字雖然回落了，但仍然處於一個很高的水平，周末、有時周六周日的樣本數字，以及陽性樣本數字會稍為回落，近幾天或一至兩星期，市民開始普遍使用快速抗原測試，變相可能這些數字現時未能反映在每天核酸檢測陽性的個案中。」

核酸檢測未能反映疫情走勢，不過讓市民呈報快測陽性的平台何時推出，仍未有答案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說：「這個快速檢測陽性呈報平台，現時已進入測試階段，大致已經完成，但我們希望推出時，希望系統比較完善，所以希望做多一些，確保推出時沒有問題。」

醫管局週一加開3間指定診所接收患者，包括東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診。

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