香港增31,008宗確診230人亡 專家稱難判斷疫情見頂

【有線新聞】

香港週日新增31,008宗新型肺炎確診,再多230多人離世。衞生防護中心說圍封強檢發現的陽性比例仍很高,難以判斷疫情是否已經見頂。

死亡個案再創新高,153名患者在過去一日離世,還有4人未入院已經死亡,經殮房化驗確診,滯後報告的就有76宗,包括一名24歲、打了兩針的男子,他本身沒有長期病患,日前在家中昏迷,送入將軍澳醫院急症室,當時心跳不正常,搶救後都無效,在上星期一離世。

至於新增確診個案就連續三日回落,跌至3萬多宗,是否代表疫情開始緩和呢?

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮:「數字雖然回落了,但仍然處於一個很高的水平,周末、有時周六周日的樣本數字,以及陽性樣本數字會稍為回落,近幾天或一至兩星期,市民開始普遍使用快速抗原測試,變相可能這些數字現時未能反映在每天核酸檢測陽性的個案中。」

核酸檢測未能反映疫情走勢,不過讓市民呈報快測陽性的平台何時推出,仍未有答案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「這個快速檢測陽性呈報平台,現時已進入測試階段,大致已經完成,但我們希望推出時,希望系統比較完善,所以希望做多一些,確保推出時沒有問題。」

醫管局週一加開3間指定診所接收患者,包括東九龍、伍若瑜夫人及大埔賽馬會普通科門診。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。