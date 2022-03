全美每加侖平均汽油價格升破4元

【KTSF】

全美每加侖的油價在一天之內上升一毫,到了週日的平均油價每加侖達到4元,而同樣的情況亦發生在舊金山(三藩市),市內的平均油價由週六的每加侖5.3元,上升到週二的5.41元。

根據全美汽車協會(AAA)的數據,全美的平均油價週日攀升到每加侖4.1元,每加侖油價過去三天28上升美仙,比起10天前俄羅斯還未入侵烏克蘭時的油價貴46美仙。

這是自2005年颶風Katrina吹襲美國海灣沿岸以來,油價最大的升幅,飛機燃油的價格亦一樣,上升至自2014年以來的新高。

加州的油價就冠絕全美,每加侖的平均油價升到5.29元。

在舊金山,油價由週六每加侖5.3元升到週日的5.41元,一星期前,油價是4.869元。

有專家指出,每次出現這種地區的戰事,油價與股市一樣,都會受到嚴重的負面影響。

有民眾表示,薪金近一半用來支付油費,少了錢用在其他地方。

不只是油價受到戰事影響,小麥價格自2月18日起,已經勁升超過五成,預計消費者很快見到麵包及穀類早餐等加價。

