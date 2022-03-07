全美每加侖平均汽油價格升破4元

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全美每加侖的油價在一天之內上升一毫，到了週日的平均油價每加侖達到4元，而同樣的情況亦發生在舊金山（三藩市），市內的平均油價由週六的每加侖5.3元，上升到週二的5.41元。

根據全美汽車協會（AAA）的數據，全美的平均油價週日攀升到每加侖4.1元，每加侖油價過去三天28上升美仙，比起10天前俄羅斯還未入侵烏克蘭時的油價貴46美仙。

這是自2005年颶風Katrina吹襲美國海灣沿岸以來，油價最大的升幅，飛機燃油的價格亦一樣，上升至自2014年以來的新高。

加州的油價就冠絕全美，每加侖的平均油價升到5.29元。

在舊金山，油價由週六每加侖5.3元升到週日的5.41元，一星期前，油價是4.869元。

有專家指出，每次出現這種地區的戰事，油價與股市一樣，都會受到嚴重的負面影響。

有民眾表示，薪金近一半用來支付油費，少了錢用在其他地方。

不只是油價受到戰事影響，小麥價格自2月18日起，已經勁升超過五成，預計消費者很快見到麵包及穀類早餐等加價。

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