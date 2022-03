分析指如美國援助計劃補助終止 數百萬人健保費將激增（視頻）

【KTSF】

最新分析結果顯示,如果美國援助計劃補助終止,數百萬民眾將面臨醫療保險費激增,低收入消費者保費翻倍,更有許多人將因無力負擔而喪失醫療保險。

以加州而言,全體消費者都將面臨醫療保險費增加,包括1百萬低收入消費者,也就是個人年收入低於32,200元者的健保費將至少翻倍,此外,中等收入的個人和家庭,也就是個人年收入超過51,520元者,將不符資格繼續領取任何健保財務補助,面臨更高額每月保費開銷,對許多人而言,每年的醫療保險費總額將增加數千美元。

沉重的保費負擔,可能迫使加州15萬以上民衆,和全國170萬以上的民衆,因無力負擔而喪失醫療保險。

這項分析的推出,正逢國會考慮延長應對疫情的《 美國紓困計劃》中有關保費補助的條款,那些條款將於2022年底到期。

“投保加州”行政總監Peter Lee表示,《美國紓困計劃》降低醫療保費,提升投保人數,其中最大的受益者就是有色人種社區、低收入美國人,和許多首次領取健保費補助的中等收入階級。

他表示,如果聯邦政府今年不採取行動延續這些政策,不僅加州,包括全國各地的民衆,取得健康保險和醫療照護的機會將大幅緊縮。

