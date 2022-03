王毅指台灣問題與烏克蘭問題不能相提並論

【有線新聞】

中國外交部部長王毅在人大記者會上表示,台灣問題不可以與烏克蘭問題相比,指不少人在台灣問題上不斷損害中國的主權,是赤裸裸的雙重標準。

王毅表示,烏克蘭問題是烏克蘭和俄羅斯兩個主權國家之間的爭端,而台灣問題則沒有任何可比性,因為台灣本身就是中國領土。他批評民進黨當局拒不承認九二共識,試圖改變兩岸同屬一中的現狀,才讓兩岸局勢面臨緊張。

王毅說:「民進黨當局拒不認同一個中國原則,企圖改變兩岸同屬一中的現狀,通過大搞『兩個中國』和『一中一台』歪曲台灣的歷史,割裂台灣的根脈,到頭來必將葬送台灣的未來。」

美國繼續向台售武又派代表團訪問台灣,王毅批評美國一些勢力為了遏制中國的振興,縱容鼓動台獨勢力發展,嚴重違反國際關係基本準則,嚴重破壞台海和平穩定。

王毅說:「台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展,在於實現國家的統一,而不是依靠什麼外部的空頭支票,挾洋謀獨沒有出路,以台制華注定失敗。」

日本亦多次就台海問題表示關注,而今年是中日關係正常化50周年,王毅表示過去50年兩國交流不斷擴大,但中日關係依然面臨分歧和挑戰。他提出三點忠告,希望日本不忘初心、重信守諾、順勢而為。

王毅說:「維護好兩國關係的政治基礎,歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基,希望日方在這些問題上恪守迄今所作的一系列鄭重承諾,避免再給兩國關係帶來嚴重衝擊。」

而對於美國的印太戰略,王毅表示美方的真正目的是搞印太版的北約,維護以美國為主導的霸權體系,衝擊以東盟為中心的區域合作架構,已成為集團政治的代名詞,與地區內的國家求和平、謀發展等理念背道而馳,注定是沒有前途的。

而在南海問題上,王毅批評一些區域以外的國家不希望南海風平浪靜,中國會與東盟各國一齊,根據《南海各方行為宣言》,以南海行為準則進行磋商,保障南海局勢穩定。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。