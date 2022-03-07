王毅指台灣問題與烏克蘭問題不能相提並論

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中國外交部部長王毅在人大記者會上表示，台灣問題不可以與烏克蘭問題相比，指不少人在台灣問題上不斷損害中國的主權，是赤裸裸的雙重標準。

王毅表示，烏克蘭問題是烏克蘭和俄羅斯兩個主權國家之間的爭端，而台灣問題則沒有任何可比性，因為台灣本身就是中國領土。他批評民進黨當局拒不承認九二共識，試圖改變兩岸同屬一中的現狀，才讓兩岸局勢面臨緊張。

王毅說：「民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞『兩個中國』和『一中一台』歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。」

美國繼續向台售武又派代表團訪問台灣，王毅批評美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動台獨勢力發展，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定。

王毅說：「台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的空頭支票，挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗。」

日本亦多次就台海問題表示關注，而今年是中日關係正常化50周年，王毅表示過去50年兩國交流不斷擴大，但中日關係依然面臨分歧和挑戰。他提出三點忠告，希望日本不忘初心、重信守諾、順勢而為。

王毅說：「維護好兩國關係的政治基礎，歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基，希望日方在這些問題上恪守迄今所作的一系列鄭重承諾，避免再給兩國關係帶來嚴重衝擊。」

而對於美國的印太戰略，王毅表示美方的真正目的是搞印太版的北約，維護以美國為主導的霸權體系，衝擊以東盟為中心的區域合作架構，已成為集團政治的代名詞，與地區內的國家求和平、謀發展等理念背道而馳，注定是沒有前途的。

而在南海問題上，王毅批評一些區域以外的國家不希望南海風平浪靜，中國會與東盟各國一齊，根據《南海各方行為宣言》，以南海行為準則進行磋商，保障南海局勢穩定。

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