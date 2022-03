烏外長與布林肯會面 冀西方有更多武器支援

【有線新聞】

美國國務卿布林肯到訪波蘭接壤烏克蘭邊境,與烏克蘭外長庫列巴會面。庫列巴希望西方國家提供更多武器,批評北約反對在烏克蘭設立禁飛區是軟弱表現。

布林肯和庫列巴會面後,踏上烏克蘭國土,布林肯說:「全世界都跟烏克蘭站在一起,正如我現在身處烏克蘭,跟我的朋友、同僚肩並肩。」

兩人在烏克蘭與波蘭邊境談了45分鐘,布林肯強調堅定支持烏克蘭,美國、北約、歐盟等會繼續增加在安全、人道及經濟方面的支援,協助烏克蘭對抗俄羅斯。

兩人討論進一步制裁和孤立俄羅斯,以及對烏克蘭提供軍事支援,庫列巴稱烏克蘭尤其需要戰機和防空系統,若西方可以提供更多必要武器,將能夠拯救更多生命,但他批評北約拒絕在烏克蘭領空設禁飛區。庫列巴:「我聽到北約秘書長前一天會議後的講話,很遺憾,我認為是北約軟弱的表現,烏克蘭人民將為北約的不作為而付出代價。」

布林肯早前已表示反對設禁飛區,擔心會造成北約跟俄羅斯直接衝突。布林肯又去到附近由商場改成的難民中心參觀,這裡已收容了大約3000名難民,布林肯與難民交談,聽取他們的經歷。

俄羅斯出兵烏克蘭一個多星期,近150萬烏克蘭人逃離家園,大部分到了波蘭、摩爾多瓦等東歐鄰國。

