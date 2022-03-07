烏外長與布林肯會面 冀西方有更多武器支援

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美國國務卿布林肯到訪波蘭接壤烏克蘭邊境，與烏克蘭外長庫列巴會面。庫列巴希望西方國家提供更多武器，批評北約反對在烏克蘭設立禁飛區是軟弱表現。

布林肯和庫列巴會面後，踏上烏克蘭國土，布林肯說：「全世界都跟烏克蘭站在一起，正如我現在身處烏克蘭，跟我的朋友、同僚肩並肩。」

兩人在烏克蘭與波蘭邊境談了45分鐘，布林肯強調堅定支持烏克蘭，美國、北約、歐盟等會繼續增加在安全、人道及經濟方面的支援，協助烏克蘭對抗俄羅斯。

兩人討論進一步制裁和孤立俄羅斯，以及對烏克蘭提供軍事支援，庫列巴稱烏克蘭尤其需要戰機和防空系統，若西方可以提供更多必要武器，將能夠拯救更多生命，但他批評北約拒絕在烏克蘭領空設禁飛區。庫列巴：「我聽到北約秘書長前一天會議後的講話，很遺憾，我認為是北約軟弱的表現，烏克蘭人民將為北約的不作為而付出代價。」

布林肯早前已表示反對設禁飛區，擔心會造成北約跟俄羅斯直接衝突。布林肯又去到附近由商場改成的難民中心參觀，這裡已收容了大約3000名難民，布林肯與難民交談，聽取他們的經歷。

俄羅斯出兵烏克蘭一個多星期，近150萬烏克蘭人逃離家園，大部分到了波蘭、摩爾多瓦等東歐鄰國。

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