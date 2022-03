舊金山女調酒師下班回家被車撞傷 司機不顧而去

【KTSF】

大約三個星期前,一名在舊金山(三藩市)工作的調酒師,在騎單車回家時,被一名肇事後逃逸的司機撞倒,她正在醫院為生命戰鬥。

在2月10日,Alex Tamez在她工作的餐廳Waterbar放工後騎單車時被撞倒,警方稱事情發生在凌晨12點35分,地點在Bayview區Fairfax Avenue附近的第三街,被撞後她的腦有創傷性腦損傷,而司機亦不知所失蹤。

Alex的母親表示十分震驚、悲傷和十分擔心,她的女兒在舊金山綜合醫院的深切治療部,就在本週,她從人工昏迷中醒來。

她的頭骨、下巴和肋骨骨折,她的母親說,她的康復之路還很漫長。

她的母親又說Alex有很多朋友,非常外向,喜歡遠足,最近才學會潛水,亦正在自學意大利語。

Alex在Waterbar做了三年的調酒師,Waterbar管理合伙人說,她是一個充滿正能量的好員工,臉上掛著微笑,精力充沛。

他又說,他同交通意外的目擊者交談過,他指目擊者當晚因為聽到了聲音,就跑過去看看發生了什麼,之後即時報警,同時亦都記下了車輛的細節。

舊金山警方公佈了肇事逃逸司機的汽車照片,是一輛黑色日產的Altima汽車,型號年份在2013年至2016年之間,乘客位的前bumper損毀。

Alex的母親就呼籲,如果有人有任何信息,請立即報警。

而酒吧就表示,它們將在下週為Alex製作一款飲品,收益將用於為她創建的GoFundMe賬戶,以幫助支付她的醫療費用。

