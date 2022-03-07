舊金山女調酒師下班回家被車撞傷 司機不顧而去

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大約三個星期前，一名在舊金山（三藩市）工作的調酒師，在騎單車回家時，被一名肇事後逃逸的司機撞倒，她正在醫院為生命戰鬥。

在2月10日，Alex Tamez在她工作的餐廳Waterbar放工後騎單車時被撞倒，警方稱事情發生在凌晨12點35分，地點在Bayview區Fairfax Avenue附近的第三街，被撞後她的腦有創傷性腦損傷，而司機亦不知所失蹤。

Alex的母親表示十分震驚、悲傷和十分擔心，她的女兒在舊金山綜合醫院的深切治療部，就在本週，她從人工昏迷中醒來。

她的頭骨、下巴和肋骨骨折，她的母親說，她的康復之路還很漫長。

她的母親又說Alex有很多朋友，非常外向，喜歡遠足，最近才學會潛水，亦正在自學意大利語。

Alex在Waterbar做了三年的調酒師，Waterbar管理合伙人說，她是一個充滿正能量的好員工，臉上掛著微笑，精力充沛。

他又說，他同交通意外的目擊者交談過，他指目擊者當晚因為聽到了聲音，就跑過去看看發生了什麼，之後即時報警，同時亦都記下了車輛的細節。

舊金山警方公佈了肇事逃逸司機的汽車照片，是一輛黑色日產的Altima汽車，型號年份在2013年至2016年之間，乘客位的前bumper損毀。

Alex的母親就呼籲，如果有人有任何信息，請立即報警。

而酒吧就表示，它們將在下週為Alex製作一款飲品，收益將用於為她創建的GoFundMe賬戶，以幫助支付她的醫療費用。

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