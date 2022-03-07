Alameda縣及柏克萊市將取消K到12年級學校口罩令（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣以及柏克萊市衛生局聯合宣布，從3月12日起，將遵從州政府的衛生指引，取消縣內K到12年級學校強制佩戴口罩的規定，但仍強烈建議師生戴口罩，以保護自己和他人的安全。

Alameda縣衛生局長表示，自從Omicron變種病毒導致的疫情今年1月見頂之後，個案數字已經迅速回落，因新型肺炎而要住院的人數也大大減少，因此現在是時候放寬口罩令。

州府最新的指引是，解除幼稚園到12年級學校和托兒設施的強制口罩令，Alameda縣府表示會跟隨州的指引，但仍強烈建議大家佩戴口罩，因為佩戴高質素和貼面的口罩，可保障大家的安全，以及防止新型肺炎的傳播。

衛生局強調，解除口罩令，不代表疫情結束，根據Alameda縣和柏克萊市衛生局的指引，縣內K到12年級學校，3月12日開始解除強制口罩令，但師生絕對有權選擇繼續在學校佩戴口罩，而州府也強調容許個別校區自行決定是否繼續執行口罩令，所以家長們要留意所屬校區發出的通知。

雖然口罩令即將解除，但當大家進入醫療機構、長期護理院舍、乘坐公共交通工具，或進入懲教設施和庇護所時，仍然需要佩戴口罩。

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