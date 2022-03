Alameda縣及柏克萊市將取消K到12年級學校口罩令（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣以及柏克萊市衛生局聯合宣布,從3月12日起,將遵從州政府的衛生指引,取消縣內K到12年級學校強制佩戴口罩的規定,但仍強烈建議師生戴口罩,以保護自己和他人的安全。

Alameda縣衛生局長表示,自從Omicron變種病毒導致的疫情今年1月見頂之後,個案數字已經迅速回落,因新型肺炎而要住院的人數也大大減少,因此現在是時候放寬口罩令。

州府最新的指引是,解除幼稚園到12年級學校和托兒設施的強制口罩令,Alameda縣府表示會跟隨州的指引,但仍強烈建議大家佩戴口罩,因為佩戴高質素和貼面的口罩,可保障大家的安全,以及防止新型肺炎的傳播。

衛生局強調,解除口罩令,不代表疫情結束,根據Alameda縣和柏克萊市衛生局的指引,縣內K到12年級學校,3月12日開始解除強制口罩令,但師生絕對有權選擇繼續在學校佩戴口罩,而州府也強調容許個別校區自行決定是否繼續執行口罩令,所以家長們要留意所屬校區發出的通知。

雖然口罩令即將解除,但當大家進入醫療機構、長期護理院舍、乘坐公共交通工具,或進入懲教設施和庇護所時,仍然需要佩戴口罩。

