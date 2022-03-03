聯合國指20多萬人逃到鄰國避難

March 3, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(CBS Mornings)

【KTSF 朱慧琪報導】

俄烏危機持續，聯合國消息指，在過去24小時，有20萬烏克蘭人到鄰國避難，總人數超過87萬，歐盟向烏克蘭難民開放三年，可以免申請入境居留就業，大多數烏克蘭難民都首先去波蘭。

這個15歲的少女感到絕望流淚，她說她剛剛跨過邊境想見她的母親，但她的母親剛剛暈倒，她沒有脈搏、沒有呼吸。

一群來自以色列的義工醫護人員協助她，為她母親急救，但她仍然昏迷不醒，她需要入院，等了30分鐘，救護車才來到。

這個只是發生在波蘭和烏克蘭接壤邊界單一事件，很多婦孺和小孩，經過3日的寒冬天氣抵達波蘭。

希望和心碎都發生在波蘭這裡，Olga帶著她9歲的女兒逃離烏克蘭，Olga說不得不離開她的丈夫，這樣他丈夫才能全身投入戰鬥。

Olga說︰「這很困難，無法說出有多困難，感到會失去生命但不知所措。」

Olga仍然感到很震驚，但至少她有朋友帶著她走。

Olga說︰「我們聽到炸彈爆炸聲，當然我們看到新聞，見到俄軍在基輔、哈爾科夫，而且我們看到坦克車，令人恐慌。」

到晚上帶來寒冷，並帶來更多心碎聲音，波蘭人民向難民展示熱情歡迎，提供衣服、溫暖的住宿、用餐地方，甚至嬰兒用品和玩具。

一群波蘭的草根市民，在一家超市停車場，向難民提供所需物品。

Victoria Bunik是波蘭大學學生，但她是烏克蘭人，她選擇不去考終期試，用她的時間來這麼當義工，而她的家人正在烏克蘭戰鬥中。

Victoria說︰「我父親正在幫助這座城市堅守陣地，我也盡所能協助，我大可以站在這裡看著這一切發生，但不行呀，在我而言情況實在很熾熱。」

邊界附近的波蘭火車站擠滿了難民，他們尋求幫助，但並不是每個人都受到平等對待，這個喀麥隆女人則不想再惹麻煩，所以她把臉掩著，在烏克蘭，她說試圖帶著孩子登上免費火車逃亡時被趕走，她說白人烏克蘭人得到協助，而黑人的待遇就不好。

她說正正在最可怕的時刻，歧視顯露出其醜陋的面貌。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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