聯合國指20多萬人逃到鄰國避難

【KTSF 朱慧琪報導】

俄烏危機持續,聯合國消息指,在過去24小時,有20萬烏克蘭人到鄰國避難,總人數超過87萬,歐盟向烏克蘭難民開放三年,可以免申請入境居留就業,大多數烏克蘭難民都首先去波蘭。

這個15歲的少女感到絕望流淚,她說她剛剛跨過邊境想見她的母親,但她的母親剛剛暈倒,她沒有脈搏、沒有呼吸。

一群來自以色列的義工醫護人員協助她,為她母親急救,但她仍然昏迷不醒,她需要入院,等了30分鐘,救護車才來到。

這個只是發生在波蘭和烏克蘭接壤邊界單一事件,很多婦孺和小孩,經過3日的寒冬天氣抵達波蘭。

希望和心碎都發生在波蘭這裡,Olga帶著她9歲的女兒逃離烏克蘭,Olga說不得不離開她的丈夫,這樣他丈夫才能全身投入戰鬥。

Olga說︰「這很困難,無法說出有多困難,感到會失去生命但不知所措。」

Olga仍然感到很震驚,但至少她有朋友帶著她走。

Olga說︰「我們聽到炸彈爆炸聲,當然我們看到新聞,見到俄軍在基輔、哈爾科夫,而且我們看到坦克車,令人恐慌。」

到晚上帶來寒冷,並帶來更多心碎聲音,波蘭人民向難民展示熱情歡迎,提供衣服、溫暖的住宿、用餐地方,甚至嬰兒用品和玩具。

一群波蘭的草根市民,在一家超市停車場,向難民提供所需物品。

Victoria Bunik是波蘭大學學生,但她是烏克蘭人,她選擇不去考終期試,用她的時間來這麼當義工,而她的家人正在烏克蘭戰鬥中。

Victoria說︰「我父親正在幫助這座城市堅守陣地,我也盡所能協助,我大可以站在這裡看著這一切發生,但不行呀,在我而言情況實在很熾熱。」

邊界附近的波蘭火車站擠滿了難民,他們尋求幫助,但並不是每個人都受到平等對待,這個喀麥隆女人則不想再惹麻煩,所以她把臉掩著,在烏克蘭,她說試圖帶著孩子登上免費火車逃亡時被趕走,她說白人烏克蘭人得到協助,而黑人的待遇就不好。

她說正正在最可怕的時刻,歧視顯露出其醜陋的面貌。

