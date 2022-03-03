聯合國大會以壓倒性票數通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭

March 3, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Ukrainian State Emergency Service)

【KTSF 張麗月報導】

雖然聯合國大會以壓倒性票數表決通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但俄烏戰事仍然激烈。

聯合國大多數成員國週三以141贊成，5票反對，35票棄權的壓倒性表決結果通過決議案，齊聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並且要求俄羅斯停止侵略行動，以及俄軍立即撤出烏克蘭。

這項決議案並沒有法律約束力，但可以反映到國際輿論一面倒譴責俄羅斯，投反對票，支持俄羅斯的包括白俄羅斯、古巴、北韓和敘利亞，而中國就投棄權票。

聯合國決議案通過之際，烏克蘭的炮火越來越激烈，人口有150萬的烏國第二大城市哈爾科夫，繼續受到俄軍多輪的猛烈空襲，最少有21人死亡。

烏克蘭聲稱，有幾架俄軍戰機被擊落，在空襲中，俄軍許多時配合飛彈，攻擊當地一座五層高警察大樓，大樓的頂部著火焚燒，情報總部和一間大學也被炮火擊中。

歐洲的消息指出，俄軍似乎正在鞏固到目前為止已取得的陣地，再重新集結力量，準備攻佔幾個大城市，尤其是首都基輔，及在東北的第二大城市哈爾科夫。

目前俄軍40英哩長的坦克戰車隊伍，仍然在首都基輔北部外圍停滯不前，有消息指，俄軍可能正在重新集結力量，為圍城做準備。

但紐約時報引述美國國防部情報指，俄軍正面臨嚴重的物流補給問題，不但燃料、軍糧短缺，替補的零件也不足，加上新兵眾多，訓練不足，對戰鬥原因不明，造成他們無鬥志，就連精銳部隊都放軟手腳，有俄軍士兵更自己動手破壞軍車，來逃避戰鬥。

報導說，俄軍面對烏克蘭軍民的頑強抵抗時，有大批俄國士兵乾脆投降。

美國國防部官員沒有透露情報來源，但媒體指出，情報有些來自逃兵，美國估計俄軍陣亡5千人，烏克蘭就說有6千人，俄國首次披露俄軍有近500名士兵喪生，以及近1,600人受傷，烏克蘭方面當局說有超過2千平民死亡。

聯合國屬下的核子監察組織，國際原子能機構警告說，俄烏戰事正威脅到烏克蘭的15個核子反應堆，因為任何軍事衝突都有遇襲的風險。

俄羅斯目前控制了已經停止使用的切爾諾貝核電廠，這個核電站其中一個機組，曾經在1986年發生爆炸，是全球最嚴重的核災難之一。

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