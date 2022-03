聯合國大會以壓倒性票數通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭

【KTSF 張麗月報導】

雖然聯合國大會以壓倒性票數表決通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭,但俄烏戰事仍然激烈。

聯合國大多數成員國週三以141贊成,5票反對,35票棄權的壓倒性表決結果通過決議案,齊聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭,並且要求俄羅斯停止侵略行動,以及俄軍立即撤出烏克蘭。

這項決議案並沒有法律約束力,但可以反映到國際輿論一面倒譴責俄羅斯,投反對票,支持俄羅斯的包括白俄羅斯、古巴、北韓和敘利亞,而中國就投棄權票。

聯合國決議案通過之際,烏克蘭的炮火越來越激烈,人口有150萬的烏國第二大城市哈爾科夫,繼續受到俄軍多輪的猛烈空襲,最少有21人死亡。

烏克蘭聲稱,有幾架俄軍戰機被擊落,在空襲中,俄軍許多時配合飛彈,攻擊當地一座五層高警察大樓,大樓的頂部著火焚燒,情報總部和一間大學也被炮火擊中。

歐洲的消息指出,俄軍似乎正在鞏固到目前為止已取得的陣地,再重新集結力量,準備攻佔幾個大城市,尤其是首都基輔,及在東北的第二大城市哈爾科夫。

目前俄軍40英哩長的坦克戰車隊伍,仍然在首都基輔北部外圍停滯不前,有消息指,俄軍可能正在重新集結力量,為圍城做準備。

但紐約時報引述美國國防部情報指,俄軍正面臨嚴重的物流補給問題,不但燃料、軍糧短缺,替補的零件也不足,加上新兵眾多,訓練不足,對戰鬥原因不明,造成他們無鬥志,就連精銳部隊都放軟手腳,有俄軍士兵更自己動手破壞軍車,來逃避戰鬥。

報導說,俄軍面對烏克蘭軍民的頑強抵抗時,有大批俄國士兵乾脆投降。

美國國防部官員沒有透露情報來源,但媒體指出,情報有些來自逃兵,美國估計俄軍陣亡5千人,烏克蘭就說有6千人,俄國首次披露俄軍有近500名士兵喪生,以及近1,600人受傷,烏克蘭方面當局說有超過2千平民死亡。

聯合國屬下的核子監察組織,國際原子能機構警告說,俄烏戰事正威脅到烏克蘭的15個核子反應堆,因為任何軍事衝突都有遇襲的風險。

俄羅斯目前控制了已經停止使用的切爾諾貝核電廠,這個核電站其中一個機組,曾經在1986年發生爆炸,是全球最嚴重的核災難之一。

