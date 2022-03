【有線新聞】

美國前國務卿蓬佩奧訪問台灣與蔡英文總統會面,在北京,中國外交部發言人回應指蓬佩奧有關行徑「無恥」,也必然是徒勞。

蔡英文向首次訪台的蓬佩奧頒授勳章,表彰他長期支持台灣參與國際,為台美關係帶來突破,包括解除對台交往限制、對台軍售常態化、推動台美高層互訪。

蓬佩奧強調不應該將自由視為理所當然,相信美台都有決心維護自由不受冒犯,他又提到近來歐洲所發生的事,稱自由需要愛好和平的人持續及共同合作來維護,並感謝台方為烏克蘭作出的貢獻和協助。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。