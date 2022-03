【KTSF】

舊金山(三藩市)聯合校區週二表決通過一系列削減開支的措施,包括解僱254名教職人員,與此同時,校區也和教師工會達成協議,為教師在今年分發兩次兩千元的獎金。

舊金山聯合校區表示,因為學生人數下降,和教師退休金的問題,而入不敷出,目前面對1.25億的財政赤字,決定解僱254名教職人員,或在行政上更改他們的工作。

受影響教師將在3月15日獲得解僱通知,非教師則將在6月30日之前得到通知。

在週二的會議中,有校區的學生和教職人員發言,要校區委員會拒絕解僱計劃。

另外,校區也發表聲明表示,和教師工會達成協議,為教師還有為那些對殘障學生提供教學的老師,在今年6月和11月,分發兩次獎金,每次兩千元。

