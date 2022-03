俄軍侵烏逾一周 攻入黑海港口重鎮

【有線新聞】

俄羅斯入侵烏克蘭超過一星期,雙方3日晚再於白俄羅斯展開第二輪談判,烏方要求先設立人道走廊,莫斯科則重申要求烏克蘭去軍事化,形容是最基本條件,而烏克蘭港口重鎮赫爾松失守後,基輔等地亦持續受到猛攻。

烏克蘭南部港口城市赫爾松失守後,仍有當地民眾在俄軍面前揮舞烏克蘭國旗。烏克蘭地方官員指控,俄軍在市內設置疑似爆炸裝置,失去這個鄰近黑海的戰略重鎮,周邊其他港口城市敖德薩和馬里烏波爾亦岌岌可危。

仍然死守的馬里烏波爾,猛烈攻勢下市內斷水斷電。當地一旦失守,俄軍便能打通連接克里米亞和烏東的陸路,然後會師向北包抄首都基輔。

基輔周邊攻勢連日未停,北面城鎮受炮轟,石油設施被炸。首都外圍民居變成頹垣敗瓦;第二大城市哈爾科夫情況同樣嚴峻。

俄羅斯國防部發放片段,聲稱在哈爾科夫附近的烏俄邊境派發人道物資。烏克蘭總統澤連斯基指控,所謂人道物資車隊只是宣傳技倆,俄軍正出動所有武器對付烏克蘭人。

他又指俄軍最終會帶著恥辱敗走,並向烏克蘭付上所有代價及補償,包括重建街道、房屋。

烏克蘭外長庫列巴則警告,俄軍可能炮轟俄羅斯邊境村落,捏造對烏克蘭的指控。

法國總統馬克龍則再與俄羅斯總統普京通電,強調烏克蘭並非納粹國家,稱普京自欺欺人、犯下大錯,制裁會重創和孤立俄羅斯。

普京則警告,以拖延談判換取時間,只會令俄方向烏克蘭提出更多要求。

而澤連斯基之後亦與馬克龍通電,重申烏克蘭絕不投降。他又稱,被槍指嚇的同時,難以談判。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。