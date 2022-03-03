國際刑事法庭應39國要求調查俄烏戰事

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國際刑事法庭應多國要求，即時開始調查俄烏戰事有否涉及戰爭罪行。聯合國大比數通過譴責俄羅斯的決議，中方指決議案未經充分協商，投棄權票。

俄羅斯派兵進攻烏克蘭引發戰事、生靈塗炭，國際刑事法庭接獲39個成員國要求，決定即時展開調查俄軍出兵是否涉及戰爭罪行。法庭檢察官表示會收集證據，調查有無任何人在烏克蘭犯下包括種族滅絕等的戰爭罪行。

國際繼續向俄羅斯施壓，聯合國大會大比數通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，決議獲141個成員國支持，反對國只有俄羅斯

白俄、北韓、敍利亞及東非的厄立特里亞五國，中國、印度等35國棄權，中方指決議案未經充分協商，亦不符合中方一貫堅持的主張。中國常駐聯合國代表張軍：「沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割的重要性，也沒有突出推動政治解決，加大外交努力的緊迫性。」

美國加派兵力往歐洲，以防俄羅斯進一步向西推進，總統拜登說，暫時無計劃直接與中方商討烏克蘭局勢。拜登：「（會否聯絡中國商討？）未有直接接觸，有職員與他們聯絡。」

中俄關係密切，兩國元首上月初趁北京冬奧北京會面。有美國傳媒引述西方情報報道，中方高級官員上月初曾向俄方表明要求俄方在冬奧完結前，不要進軍烏克蘭。報道認為這顯示中方一早知道俄方入侵的意圖，中國駐美大使館指這些是無根據猜測，拒絕回應。