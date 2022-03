聯儲局主席稱如通脹未冷卻 或採更激進手段應對

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三在國會眾議院金融服務委員會作證時表示,他支持在本月中的會議上加息4分之1厘,但如果通脹未如預期冷卻,就有可能採取更激進手段應對,他又指出,俄烏戰事對經濟帶來的衝擊,是極之不確定。

包維爾週三在國會眾議院作證時指出,聯儲局將會按照計劃去加息,以及在加息開始之後就著手縮減資產負債表,來控制通脹。

包維爾表示,他支持在本月中開會時加息4分之1厘,並且預期通脹今年升至頂峰後就會開始回落,但如果屆時通脹持續進一步飆升的話,就有需要採取更激進手段,加息超過4分之1厘以上。

包維爾說︰「我認為是適當做法,去提高聯邦基金利率,在幾星期後的3月會議上,我傾向於支持加息25基本點,我們也將寫下新的經濟預測,個人預測,表明每個參與者對經濟走勢和利率的看法,我也期待在這會議將有良好進展,同意縮減資產負債表。」

包維爾也提到,俄烏戰事以及施加的制裁,短期對美國經濟的影響,是高度不確定的挑戰。

聯儲局主席又說,金融市場至今運作良好,也有充裕的流動資金。

