聯儲局主席稱如通脹未冷卻 或採更激進手段應對

March 3, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三在國會眾議院金融服務委員會作證時表示，他支持在本月中的會議上加息4分之1厘，但如果通脹未如預期冷卻，就有可能採取更激進手段應對，他又指出，俄烏戰事對經濟帶來的衝擊，是極之不確定。

包維爾週三在國會眾議院作證時指出，聯儲局將會按照計劃去加息，以及在加息開始之後就著手縮減資產負債表，來控制通脹。

包維爾表示，他支持在本月中開會時加息4分之1厘，並且預期通脹今年升至頂峰後就會開始回落，但如果屆時通脹持續進一步飆升的話，就有需要採取更激進手段，加息超過4分之1厘以上。

包維爾說︰「我認為是適當做法，去提高聯邦基金利率，在幾星期後的3月會議上，我傾向於支持加息25基本點，我們也將寫下新的經濟預測，個人預測，表明每個參與者對經濟走勢和利率的看法，我也期待在這會議將有良好進展，同意縮減資產負債表。」

包維爾也提到，俄烏戰事以及施加的制裁，短期對美國經濟的影響，是高度不確定的挑戰。

聯儲局主席又說，金融市場至今運作良好，也有充裕的流動資金。

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