紐約亞裔婦三個月前被人用石頭襲擊 延至上週不治（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約一名亞裔女人,三個月前被人用石頭襲擊後,延至上週不治,她是紐約過去兩個月內,第4位死於暴力的亞裔美國人。

事發在去年11月感恩節翌日,62歲姓名譯音馬桂英的亞裔女人,早上到門口打掃,一個睡在她紐約公寓外行人路上的人,用石頭兇狠襲擊她,她曾在2月初醒過來,當時她的丈夫Zhanxin Gao表示說︰「親愛的要挺住,我想你可以同我一同回中國,你要支持住。」

隨後警方拘捕33歲涉案男子Elisaul Perez。

在馬桂英去世前,他正面臨襲擊和非法持有武器等控罪,預期在4月出庭,現在控罪很可能有變。

馬桂英因為頭部「鈍性撞擊傷併發」”,而最終不治,是紐約過去兩個月內,第四位死於暴力的亞裔美國人。

紐約州聯邦眾議員Grace Meng說︰「無論案件是否正式歸類為仇視罪行,事實是我們社區正活在恐懼中。」

代表死者家庭的律師事務所表示,應該擴大仇恨犯罪法的適用範圍,而不是只針對種族歧視言論。

