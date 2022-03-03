香港增56,827宗確診 死亡個案144宗創新高

【有線新聞】

香港連續兩日新增確診超過5萬宗，死亡人數亦創單日新高，原訂本周內推出的快速測試網上呈報平台要再延期，但衞生防護中心未有交代何時會推出。

原本預料能在本周啟用的快速測試呈報平台，如今變得「無了期」，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說：「有些較複雜技術要處理。我們預期起初會有大量市民登記，我們希望用一些時間完善系統，希望推出時不會有重大問題，而產生、帶給市民不必要的不便。」

平台不知何時出，但確診數字繼續升，新增56,827宗個案。在衞生署的2,000多宗基因分析沒有Delta個案，是近兩個月來首次。

第五波至今有近33.8萬宗個案，現時打齊兩針的染疫者，及密切接觸者只要第六、七天快速測試陰性，就可以完成隔離，但如果隔離期間家中又有確診，隔離期又應如何計算？

歐家榮說：「假如在他的家庭中，再有另一個家居接觸者在稍後時間確診，他需要在家中接受隔離的日子，就會由第二位個案或最後個案開始計算。如果去到第六、第七天，他自己還是陰性、沒有受感染，就可以過正常生活。」

另外再多144人死亡，大部分都是長者或有長期病患，第五波疫情至今，合共有1,153名患者在公立醫院離世。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。