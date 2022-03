香港增56,827宗確診 死亡個案144宗創新高

【有線新聞】

香港連續兩日新增確診超過5萬宗,死亡人數亦創單日新高,原訂本周內推出的快速測試網上呈報平台要再延期,但衞生防護中心未有交代何時會推出。

原本預料能在本周啟用的快速測試呈報平台,如今變得「無了期」,衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「有些較複雜技術要處理。我們預期起初會有大量市民登記,我們希望用一些時間完善系統,希望推出時不會有重大問題,而產生、帶給市民不必要的不便。」

平台不知何時出,但確診數字繼續升,新增56,827宗個案。在衞生署的2,000多宗基因分析沒有Delta個案,是近兩個月來首次。

第五波至今有近33.8萬宗個案,現時打齊兩針的染疫者,及密切接觸者只要第六、七天快速測試陰性,就可以完成隔離,但如果隔離期間家中又有確診,隔離期又應如何計算?

歐家榮說:「假如在他的家庭中,再有另一個家居接觸者在稍後時間確診,他需要在家中接受隔離的日子,就會由第二位個案或最後個案開始計算。如果去到第六、第七天,他自己還是陰性、沒有受感染,就可以過正常生活。」

另外再多144人死亡,大部分都是長者或有長期病患,第五波疫情至今,合共有1,153名患者在公立醫院離世。

