在灣區哪裡可以買到一折的中文新書（視頻）

不少人在亞馬遜買書,除非買到超過一定的數目,否則郵費可不便宜,在灣區哪裡可以買到一折的中文新書?

桌上這些琳瑯滿目的書,您相信全都是一折嗎?位於南舊金山的China Books,最近受到中國合作方的授權,將亞馬遜剩下的書全部接受下來,以特殊價格來銷售。

美國華媒國際集團總裁羅先勇說︰「這批書是我們中國合作的公司,在亞馬遜銷售的書,由於亞馬遜銷售規則是,一段時間庫存不能銷售,立刻周轉出去,我們作為他的海外倉來接受的,這些都是在亞馬遜上銷售的書,如果有讀者要買,母公司還會繼續往外發,但是由於退回來是一本兩本,沒辦法再發,因為美國運輸成本很高,所以放在我們這裡做特價處理。」

書籍種類包羅萬象,文學、歷史、兒童讀物、醫學、食譜、健身、翻譯成中文的世界名著,幾年前相當轟動的電視劇如意傳、延禧宮略小說,也都在這裡看得到。

羅先勇說︰「如果讀者只是單買一本書只需一折,如果要裝滿這一整箱的書,只要90元。」

羅先勇說︰「因為郵費非常的貴,我們沒辦法寄回亞馬遜的倉庫,所以我們希望為了節省費用,也希望大家感興趣的讀者到我們公司來買,這樣的價格是最合理最優惠的。」

位於南舊金山靠近海邊的China Books,是出版中國主題為主的北美地區最大出版社,對象主要是美國讀者,以英文書為主,中國四大名書,還有老子、莊子、史記等,都是由著名的漢學家翻譯成英文,此外,這裡也是漢語教學教科書最齊全的地方之一。

出版社倉庫這一箱箱的亞馬遜箱子,裏頭都是中文書,羅先勇表示,會慢慢地開箱補貨,讓灣區喜歡中文書的讀者,有機會買到更多便宜的書。

China Books地址是360 Swift Ave Suite 48,South San Francisco,週末不營業。

