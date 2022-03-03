在灣區哪裡可以買到一折的中文新書（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

不少人在亞馬遜買書，除非買到超過一定的數目，否則郵費可不便宜，在灣區哪裡可以買到一折的中文新書？

桌上這些琳瑯滿目的書，您相信全都是一折嗎？位於南舊金山的China Books，最近受到中國合作方的授權，將亞馬遜剩下的書全部接受下來，以特殊價格來銷售。

美國華媒國際集團總裁羅先勇說︰「這批書是我們中國合作的公司，在亞馬遜銷售的書，由於亞馬遜銷售規則是，一段時間庫存不能銷售，立刻周轉出去，我們作為他的海外倉來接受的，這些都是在亞馬遜上銷售的書，如果有讀者要買，母公司還會繼續往外發，但是由於退回來是一本兩本，沒辦法再發，因為美國運輸成本很高，所以放在我們這裡做特價處理。」

書籍種類包羅萬象，文學、歷史、兒童讀物、醫學、食譜、健身、翻譯成中文的世界名著，幾年前相當轟動的電視劇如意傳、延禧宮略小說，也都在這裡看得到。

羅先勇說︰「如果讀者只是單買一本書只需一折，如果要裝滿這一整箱的書，只要90元。」

羅先勇說︰「因為郵費非常的貴，我們沒辦法寄回亞馬遜的倉庫，所以我們希望為了節省費用，也希望大家感興趣的讀者到我們公司來買，這樣的價格是最合理最優惠的。」

位於南舊金山靠近海邊的China Books，是出版中國主題為主的北美地區最大出版社，對象主要是美國讀者，以英文書為主，中國四大名書，還有老子、莊子、史記等，都是由著名的漢學家翻譯成英文，此外，這裡也是漢語教學教科書最齊全的地方之一。

出版社倉庫這一箱箱的亞馬遜箱子，裏頭都是中文書，羅先勇表示，會慢慢地開箱補貨，讓灣區喜歡中文書的讀者，有機會買到更多便宜的書。

China Books地址是360 Swift Ave Suite 48，South San Francisco，週末不營業。

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