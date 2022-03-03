華裔居民投訴長期受Caltrain火車噪音滋擾（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大家經過一天的辛勞，都想在清靜的環境下安睡，不過這不是必然的，在中半島San Mateo一棟可負擔房屋的居民，長期在近距離下受到火車噪音滋擾。

李漢釗說︰「很嘈吵，吵得不得了，很厲害，你也聞到那些氣味，同時也看到（火車裡的人），這列車沒有響號，如果響號更厲害，（關窗門），你說晚上怎樣入睡。

李漢釗和太太居住在San Mateo市，位於South El Camino Real的Peninsula Station公寓住宅，住了12年，自從去年4月Caltrain火車將Hillsdale火車站從Hillsdale購物中心對開的位置，搬到約一個街口以外，在Michaels附近之後，居民的生活就起了很大變化，搬遷後的火車站，與李先生居住的公寓住宅，相隔只有一條馬路。

另外，由於月台和鐵路升起了，火車進入車站就停在與公寓住宅平排的位置。

李漢釗說︰「最嘈吵是繁忙時段，早上人們上班以及下午放工時段，他們的班次很頻密。」

我們的攝影師用測量分貝的手機app，記錄火車進入車站時的噪音程度。

李漢釗說︰「（你覺得噪音對你們健康有什麼影響？）一定很大影響，因為我們全天關窗和關門，變成我們呼吸的空氣就是室內的空氣，沒有新鮮空氣進來，但如果我們開窗開門的時候，火車車頭噴出來的柴油氣味，我們吸進去後影響我們身體健康。」

居民去年曾經與Caltrain火車的代表開會，反映噪音的問題。

李漢釗說︰「我們問的問題他們沒有正面回答，再講下去，他們講其他的，最後結果就是我們得不到我們所要求的。」

本台與本地主流電視台KPIX合作，他們的記者追問Caltrain究竟有什麼計劃解決噪音問題。

Caltrain發言人Dan Lieberman說︰「我們正在準備向居民發問卷，研究有什麼方法減低噪音，當然最重要是火車電氣化，整個系統電氣化是兩年之後，將會是我們能做到，大大減少火車噪音的方法。」

居民其中一樣最大的投訴就是火車進入車站時響號，有居民說似乎司機是「看心情」，有時候只響一下但有時候響幾下。

Lieberman說︰「（需要響一次、兩次還是三次？）關於火車響號有聯邦規定，由聯邦鐵路管理局規管（Federal Railroad Administration），有聯邦規定並不是說看司機的心情，有法例的規定。」

同一棟大廈有其他居民表示，Caltrain蓋這個車站時，與另外一邊的商業樓宇距離較遠，反而非常接近這棟民居，李先生和太太考慮過搬家，不過在租金高昂的灣區，想搬未必容易，如今他們的解決方法就是買一大堆耳塞。

李漢釗說︰「你戴著耳塞時很不舒服，所以我覺得噪音影響我們很嚴重，希望有關部門怎樣可以幫助我們，或有什麼方法減低噪音。」

Caltrain表示，自從去年與居民開會之後，已經減少車站月台播音的聲量，當局表示願意再與居民開會。

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