華裔居民投訴長期受Caltrain火車噪音滋擾（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大家經過一天的辛勞,都想在清靜的環境下安睡,不過這不是必然的,在中半島San Mateo一棟可負擔房屋的居民,長期在近距離下受到火車噪音滋擾。

李漢釗說︰「很嘈吵,吵得不得了,很厲害,你也聞到那些氣味,同時也看到(火車裡的人),這列車沒有響號,如果響號更厲害,(關窗門),你說晚上怎樣入睡。

李漢釗和太太居住在San Mateo市,位於South El Camino Real的Peninsula Station公寓住宅,住了12年,自從去年4月Caltrain火車將Hillsdale火車站從Hillsdale購物中心對開的位置,搬到約一個街口以外,在Michaels附近之後,居民的生活就起了很大變化,搬遷後的火車站,與李先生居住的公寓住宅,相隔只有一條馬路。

另外,由於月台和鐵路升起了,火車進入車站就停在與公寓住宅平排的位置。

李漢釗說︰「最嘈吵是繁忙時段,早上人們上班以及下午放工時段,他們的班次很頻密。」

我們的攝影師用測量分貝的手機app,記錄火車進入車站時的噪音程度。

李漢釗說︰「(你覺得噪音對你們健康有什麼影響?)一定很大影響,因為我們全天關窗和關門,變成我們呼吸的空氣就是室內的空氣,沒有新鮮空氣進來,但如果我們開窗開門的時候,火車車頭噴出來的柴油氣味,我們吸進去後影響我們身體健康。」

居民去年曾經與Caltrain火車的代表開會,反映噪音的問題。

李漢釗說︰「我們問的問題他們沒有正面回答,再講下去,他們講其他的,最後結果就是我們得不到我們所要求的。」

本台與本地主流電視台KPIX合作,他們的記者追問Caltrain究竟有什麼計劃解決噪音問題。

Caltrain發言人Dan Lieberman說︰「我們正在準備向居民發問卷,研究有什麼方法減低噪音,當然最重要是火車電氣化,整個系統電氣化是兩年之後,將會是我們能做到,大大減少火車噪音的方法。」

居民其中一樣最大的投訴就是火車進入車站時響號,有居民說似乎司機是「看心情」,有時候只響一下但有時候響幾下。

Lieberman說︰「(需要響一次、兩次還是三次?)關於火車響號有聯邦規定,由聯邦鐵路管理局規管(Federal Railroad Administration),有聯邦規定並不是說看司機的心情,有法例的規定。」

同一棟大廈有其他居民表示,Caltrain蓋這個車站時,與另外一邊的商業樓宇距離較遠,反而非常接近這棟民居,李先生和太太考慮過搬家,不過在租金高昂的灣區,想搬未必容易,如今他們的解決方法就是買一大堆耳塞。

李漢釗說︰「你戴著耳塞時很不舒服,所以我覺得噪音影響我們很嚴重,希望有關部門怎樣可以幫助我們,或有什麼方法減低噪音。」

Caltrain表示,自從去年與居民開會之後,已經減少車站月台播音的聲量,當局表示願意再與居民開會。

