拜登在國情咨文中呼籲國民勿把新冠疫情視為黨派政治

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拜登總統在國情咨文中呼籲全國團結，呼籲美國人不要把新冠疫情視為黨派政治的一條分界線，彼此為敵，而應該按照事實把疫情視為可怕的疾病。

拜登指出，美國有所需要的工具，終止關閉學校及商業，並讓學生回到學校上課，讓員工安全返回職場上班，面對多變的疫情，拜登說，他無法承諾讓新變種不會出現，但他可以承諾用全部的力量，準備好去應對。

他最後提出一個四點全國團結方案，包括打擊鴉片類藥物氾濫、正視精神健康問題、支援退伍軍人與對抗癌症。

為了團結，他沒有提到去年1月6號國會衝擊事件，此外，他也沒有提到他的《重建得更好》，而是呼籲國會通過這個計劃的部份項目。

目前拜登的民意支持度還是低迷，CBS週二發布的最新民意調查結果，有44%受訪者支持他。

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