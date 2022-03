拜登在國情咨文中呼籲國民勿把新冠疫情視為黨派政治

【KTSF】

拜登總統在國情咨文中呼籲全國團結,呼籲美國人不要把新冠疫情視為黨派政治的一條分界線,彼此為敵,而應該按照事實把疫情視為可怕的疾病。

拜登指出,美國有所需要的工具,終止關閉學校及商業,並讓學生回到學校上課,讓員工安全返回職場上班,面對多變的疫情,拜登說,他無法承諾讓新變種不會出現,但他可以承諾用全部的力量,準備好去應對。

他最後提出一個四點全國團結方案,包括打擊鴉片類藥物氾濫、正視精神健康問題、支援退伍軍人與對抗癌症。

為了團結,他沒有提到去年1月6號國會衝擊事件,此外,他也沒有提到他的《重建得更好》,而是呼籲國會通過這個計劃的部份項目。

目前拜登的民意支持度還是低迷,CBS週二發布的最新民意調查結果,有44%受訪者支持他。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。