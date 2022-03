共和黨愛荷華州長反駁拜登國情咨文 斥通脹要歸咎民主黨人

【KTSF】

總統拜登發表國情咨文結束後,共和黨籍愛荷華州州長做出回應,其中針對拜登所提出對抗通脹的計畫表示不以為然,認為通脹問題要歸咎於民主黨人。

愛荷華州州長Kim Reynolds說︰「總統和國會民主黨人去年一年漠視美國人面臨的這個問題,或讓情況惡化,他們已經被警告說,花費數萬億元將導致通脹升高,他們也被告知他們的反能源政策,將會造成汽油價格漲至新高,但是他們還是執意要做,導致汽油價格漲了五成,還有通脹推至40年新高。」

她又表示,美國民眾已經厭倦了一個政治階層試圖要重塑美國,成為一個由菁英來告訴大家,甚麼該做甚麼不該做,甚麼該相信甚麼又不該相信的地方,也厭倦了人們透過用種族分類,來假裝能終止種族主義,也厭倦了政治人物告訴家長,該坐下、閉嘴,然後讓政府來控制他們的孩子、教育和將來。

