共和黨愛荷華州長反駁拜登國情咨文 斥通脹要歸咎民主黨人

March 2, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(PBS NewsHour / YouTube)

【KTSF】

總統拜登發表國情咨文結束後，共和黨籍愛荷華州州長做出回應，其中針對拜登所提出對抗通脹的計畫表示不以為然，認為通脹問題要歸咎於民主黨人。

愛荷華州州長Kim Reynolds說︰「總統和國會民主黨人去年一年漠視美國人面臨的這個問題，或讓情況惡化，他們已經被警告說，花費數萬億元將導致通脹升高，他們也被告知他們的反能源政策，將會造成汽油價格漲至新高，但是他們還是執意要做，導致汽油價格漲了五成，還有通脹推至40年新高。」

她又表示，美國民眾已經厭倦了一個政治階層試圖要重塑美國，成為一個由菁英來告訴大家，甚麼該做甚麼不該做，甚麼該相信甚麼又不該相信的地方，也厭倦了人們透過用種族分類，來假裝能終止種族主義，也厭倦了政治人物告訴家長，該坐下、閉嘴，然後讓政府來控制他們的孩子、教育和將來。

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