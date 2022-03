史丹福大學同意保留廣東話課程 教授只能兼職受聘（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

史丹福大學前年打算停止跟校內唯一的廣東話課教授續約,引起大批師生不滿,其後在今年1月份,有公司捐出100萬美元,給大學促請校方保留課程,現在情況是怎樣呢?

史丹福大學前年7月打算停止跟校內唯一的廣東話課教授續約,大學指由於面對財政短缺,所以會停止跟200幾名教授和教職員續約,當時引起大批師生不滿。

其後他們發起聯署請願信,簽名多達4千多人,在今年1月份,有公司捐出100萬美元給史丹福大學,促請校方保留廣東話課程。

一直爭取保留大學廣東話課程的Save Cantonese組織表示,獲得一筆由S.J. Distributors,一間在全球批發亞洲食品的公司捐出100萬元,Save Cantonese成員鍾朗翹表示,校方只是妥協了一半。

鍾朗翹說︰「現在的情況就是,校方算是妥協,它們繼續有廣東話課程,但就不是和以前的老師續約,現在是請了一個兼職,以時薪聘請教授,而這課是沒有全職的福利,同時亦對之前的教授不尊重,因為整個課程是她設計的,她教了20多年,雖然我們成功爭取到保留課程,但仍然是兼職的位置,我們仍然爭取一個全職位置,可以長久下去。」

鍾朗翹說,廣東話課程一直受人歡迎,報讀人數多,甚至會有等候名單(wait list),教授獲得的評價亦很好,他不明白校方為何這樣做。

鍾朗翹又說,其實史丹福的創辦人Leland Stanford,他是興建了第一條跨越美國大陸東西兩岸的鐵路而致富,當中他聘請的鐵路工人,有九成人是華工,有二萬多個華工,有很多都是來自廣東,當時的歷史學家有估計,有2千多人因為興建這條鐵路而死亡,所以歷史角度來說,是一種血債和責任。

與此同時,他表示,廣東話對灣區的移民後裔來說是很重要。

鍾朗翹說︰「灣區超過12萬人說廣東話,比說普通話的還多,普通話有7萬人,根本很多情況就是,他是華裔第二代,家裡沒有人教他說,是因為廣東話課程,才可以幫助他們和親人溝通。」

他又表示,課程對灣區研究粵語的學者有莫大的幫助,所以他和組織會繼續努力,向校方爭取其餘的訴求,而校方方面截稿前未有回應。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。