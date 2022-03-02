史丹福大學同意保留廣東話課程 教授只能兼職受聘（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

史丹福大學前年打算停止跟校內唯一的廣東話課教授續約，引起大批師生不滿，其後在今年1月份，有公司捐出100萬美元，給大學促請校方保留課程，現在情況是怎樣呢？

史丹福大學前年7月打算停止跟校內唯一的廣東話課教授續約，大學指由於面對財政短缺，所以會停止跟200幾名教授和教職員續約，當時引起大批師生不滿。

其後他們發起聯署請願信，簽名多達4千多人，在今年1月份，有公司捐出100萬美元給史丹福大學，促請校方保留廣東話課程。

一直爭取保留大學廣東話課程的Save Cantonese組織表示，獲得一筆由S.J. Distributors，一間在全球批發亞洲食品的公司捐出100萬元，Save Cantonese成員鍾朗翹表示，校方只是妥協了一半。

鍾朗翹說︰「現在的情況就是，校方算是妥協，它們繼續有廣東話課程，但就不是和以前的老師續約，現在是請了一個兼職，以時薪聘請教授，而這課是沒有全職的福利，同時亦對之前的教授不尊重，因為整個課程是她設計的，她教了20多年，雖然我們成功爭取到保留課程，但仍然是兼職的位置，我們仍然爭取一個全職位置，可以長久下去。」

鍾朗翹說，廣東話課程一直受人歡迎，報讀人數多，甚至會有等候名單（wait list），教授獲得的評價亦很好，他不明白校方為何這樣做。

鍾朗翹又說，其實史丹福的創辦人Leland Stanford，他是興建了第一條跨越美國大陸東西兩岸的鐵路而致富，當中他聘請的鐵路工人，有九成人是華工，有二萬多個華工，有很多都是來自廣東，當時的歷史學家有估計，有2千多人因為興建這條鐵路而死亡，所以歷史角度來說，是一種血債和責任。

與此同時，他表示，廣東話對灣區的移民後裔來說是很重要。

鍾朗翹說︰「灣區超過12萬人說廣東話，比說普通話的還多，普通話有7萬人，根本很多情況就是，他是華裔第二代，家裡沒有人教他說，是因為廣東話課程，才可以幫助他們和親人溝通。」

他又表示，課程對灣區研究粵語的學者有莫大的幫助，所以他和組織會繼續努力，向校方爭取其餘的訴求，而校方方面截稿前未有回應。

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