Santa Clara縣週三開始解除室內口罩令（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區目前唯一一個還實施室內口罩令的縣,Santa Clara縣將從週三開始解除室內口罩令。

從3月2日開始,Santa Clara縣將解室內口罩令,這意味著,縣衛生局雖然強烈建議居民在室內公共場所戴口罩,但將不再是一項強制性的規定,這是因為縣衛生官員制定的三個指標已經達到。

其中包括5歲或以上的縣居民當中,85%已經接種完整疫苗,縣府目標是80% 12歲或以上的縣居民,也就是目前合資格接種加強劑的人當中,已經有68%接種了加強劑。

而縣的7天平均單日確診也從1月Omicron高峰期的5,091宗,下降至週一的351宗,縣府的目標是在550宗以下。

而住院病例也從Omicron高峰的533人,降到目前的244人。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody說︰「縱然(戴口罩)不方便,新冠肺炎對我們當中的許多人,並不是沒有染病後患,我們當中很多人還是可能染病死亡或得病重,也可能患有長期後遺症,這一點還有很多未知,所以防止感染還是一項重要的目標,我們知道口罩在防止感染中是有效的。」

根據聯邦疾控中心(CDC)的新冠病毒社區傳播指標,Santa Clara縣屬於中等,與灣區其他已經解除口罩令的縣一樣,縣府規定在高危環境,例如乘搭公共交通工具、縣監獄、庇護所和醫療設施,仍舊需要戴口罩。

