Santa Clara縣週三開始解除室內口罩令（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區目前唯一一個還實施室內口罩令的縣，Santa Clara縣將從週三開始解除室內口罩令。

從3月2日開始，Santa Clara縣將解室內口罩令，這意味著，縣衛生局雖然強烈建議居民在室內公共場所戴口罩，但將不再是一項強制性的規定，這是因為縣衛生官員制定的三個指標已經達到。

其中包括5歲或以上的縣居民當中，85%已經接種完整疫苗，縣府目標是80% 12歲或以上的縣居民，也就是目前合資格接種加強劑的人當中，已經有68%接種了加強劑。

而縣的7天平均單日確診也從1月Omicron高峰期的5,091宗，下降至週一的351宗，縣府的目標是在550宗以下。

而住院病例也從Omicron高峰的533人，降到目前的244人。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody說︰「縱然（戴口罩）不方便，新冠肺炎對我們當中的許多人，並不是沒有染病後患，我們當中很多人還是可能染病死亡或得病重，也可能患有長期後遺症，這一點還有很多未知，所以防止感染還是一項重要的目標，我們知道口罩在防止感染中是有效的。」

根據聯邦疾控中心（CDC）的新冠病毒社區傳播指標，Santa Clara縣屬於中等，與灣區其他已經解除口罩令的縣一樣，縣府規定在高危環境，例如乘搭公共交通工具、縣監獄、庇護所和醫療設施，仍舊需要戴口罩。

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