俄軍轟炸烏克蘭首都基輔電視發射塔（視頻）

March 2, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

俄烏雙方計劃2日展開第二輪會談，在第一輪談判未有突破後，俄軍展開新一波攻勢，轟炸烏克蘭多個城市的住宅區，延綿數十公里的軍車隊伍就向基輔推進，並呼籲住在情報設施附近的基輔居民疏散，烏克蘭指控俄軍殺害大量平民，又出動國際禁用的真空彈，美國指如果屬實便可能干犯戰爭罪行，國際刑事法庭也作出同樣的指控，但俄國否認。

當地時間星期二下午，俄軍轟炸首都基輔的電視發射塔，造成最少5人死亡，電視塔周圍的建築物都受到波及，電視塔被視為戰略目標，在基輔市內同樣受到襲擊的，還有情報處、總統府、梅丹廣場，以及巴比-雅爾猶太浩劫紀念中心。

在基輔北部外圍，有數以百計的俄軍裝甲車、大卡車在路上，美國國防部的情報指出，俄軍的車隊長達40英里，但車隊似乎因為沒燃料沒食物，不過車隊並沒有受到攻擊。

美國情報也指出，俄軍的士氣有問題，當中許多士兵被徵召入伍，沒受過完整訓練，甚至不知道為何要去烏克蘭作戰。

烏克蘭方面，在首都基輔、第二大城市哈爾科夫之間的奧克提爾卡市一個軍事基地中炮，至少70個烏軍士兵死亡。

就在俄軍對烏克蘭多個地區發動猛攻之際，至少兩個人權團體分別指控俄國對烏克蘭平民使用集束彈及真空彈，俄國就否認，一旦證實，俄國可能觸犯戰爭罪行。

集束彈又稱字母彈，母彈發射後會引發許多子彈，而真空彈就是針對封閉場所而爆發大殺傷力的武器。

國際特赦組織指控俄國在烏克蘭東北部用真空彈襲擊一家幼稚園，而CNN就報導記者在邊界發現真空彈發射器。

USA Today引述CIA的資料指，真空彈配備一罐燃料，兩個引爆器，在發射後首先引爆一片會吸盡氧氣的燃料雲，跟著燃料雲就會流向目標及建築，在燃料雲擴散時第二次引爆，在目標建築物及封閉空間內會有大殺傷力，對範圍內及附近的人造成肺部及內臟破裂，即使沒第二次引爆，目標範圍內的人也會因吸入有劇毒的燃料氣體而嚴重受傷，因此這些武器被禁止向平民目標使用。

針對俄軍攻擊平民的行動，國際刑事法庭的檢察官表示，有合理的基礎指控俄國觸犯戰爭罪行及人道罪行，俄國就否認犯罪。

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