俄軍轟炸烏克蘭首都基輔電視發射塔（視頻）

俄烏雙方計劃2日展開第二輪會談,在第一輪談判未有突破後,俄軍展開新一波攻勢,轟炸烏克蘭多個城市的住宅區,延綿數十公里的軍車隊伍就向基輔推進,並呼籲住在情報設施附近的基輔居民疏散,烏克蘭指控俄軍殺害大量平民,又出動國際禁用的真空彈,美國指如果屬實便可能干犯戰爭罪行,國際刑事法庭也作出同樣的指控,但俄國否認。

當地時間星期二下午,俄軍轟炸首都基輔的電視發射塔,造成最少5人死亡,電視塔周圍的建築物都受到波及,電視塔被視為戰略目標,在基輔市內同樣受到襲擊的,還有情報處、總統府、梅丹廣場,以及巴比-雅爾猶太浩劫紀念中心。

在基輔北部外圍,有數以百計的俄軍裝甲車、大卡車在路上,美國國防部的情報指出,俄軍的車隊長達40英里,但車隊似乎因為沒燃料沒食物,不過車隊並沒有受到攻擊。

美國情報也指出,俄軍的士氣有問題,當中許多士兵被徵召入伍,沒受過完整訓練,甚至不知道為何要去烏克蘭作戰。

烏克蘭方面,在首都基輔、第二大城市哈爾科夫之間的奧克提爾卡市一個軍事基地中炮,至少70個烏軍士兵死亡。

就在俄軍對烏克蘭多個地區發動猛攻之際,至少兩個人權團體分別指控俄國對烏克蘭平民使用集束彈及真空彈,俄國就否認,一旦證實,俄國可能觸犯戰爭罪行。

集束彈又稱字母彈,母彈發射後會引發許多子彈,而真空彈就是針對封閉場所而爆發大殺傷力的武器。

國際特赦組織指控俄國在烏克蘭東北部用真空彈襲擊一家幼稚園,而CNN就報導記者在邊界發現真空彈發射器。

USA Today引述CIA的資料指,真空彈配備一罐燃料,兩個引爆器,在發射後首先引爆一片會吸盡氧氣的燃料雲,跟著燃料雲就會流向目標及建築,在燃料雲擴散時第二次引爆,在目標建築物及封閉空間內會有大殺傷力,對範圍內及附近的人造成肺部及內臟破裂,即使沒第二次引爆,目標範圍內的人也會因吸入有劇毒的燃料氣體而嚴重受傷,因此這些武器被禁止向平民目標使用。

針對俄軍攻擊平民的行動,國際刑事法庭的檢察官表示,有合理的基礎指控俄國觸犯戰爭罪行及人道罪行,俄國就否認犯罪。

