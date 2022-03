俄加強攻勢 澤連斯基促全球發聲否則納粹再臨

【有線新聞】

俄羅斯攻打烏克蘭一星期,首都基輔電視塔被炮轟,黑海港口城市赫爾松等地亦受圍攻,造成大量平民死傷。雙方計劃舉行第二輪談判,烏克蘭總統澤連斯基強調,俄方必先停止炮擊才能繼續有意義的談判。

第二大城市哈爾科夫繼續遭受俄軍猛烈炮火,再有行政大樓被導彈擊中起火,市中心多次傳出爆炸,據報俄軍傘兵已空降當地。哈爾科夫市長指俄軍持續空襲和炮轟住宅區,但強調不會投降。

至於首都基輔外圍地區同樣烽煙不斷,有坦克在市區開火。基輔市中心的電視塔遭導彈轟炸,控制室和發電站被摧毀,數條電視頻道停播,至少5人當場死亡、多人受傷;旁邊的納粹大屠殺紀念館亦受波及。

有猶太血統的烏克蘭總統澤連斯基呼籲全球同族為烏克蘭發聲,直指納粹主義就是在沉默中誕生。

俄羅斯發放片段展示直升機掩護軍車攻入烏克蘭,反指烏克蘭的納粹分子殘殺同胞,重申要清除當地的民族主義組織。外長拉夫羅夫又警告,一旦觸發第三次世界大戰,將會是災難性的核戰。

有報道指,俄羅斯有意再次擁立在2014年示威中下台的烏克蘭前總統亞努科維奇。據報流亡俄羅斯的他,已經轉抵白俄羅斯。

烏克蘭安全局則公布戰俘片段,指入侵的俄軍只獲發3日糧水。形容莫斯科原本打算三日閃電攻陷烏克蘭的計劃失敗,又公布已擊斃近6000俄軍。

美國國防部指俄軍集結烏克蘭邊境的部隊,已動員八成進攻。俄軍宣稱已完全包圍南部亞速海沿岸,意味克里米亞的俄軍與東部的親俄武裝聯手切斷了南部主要港口,更聲稱已攻陷黑海港口城市赫爾松。

