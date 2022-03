【有線新聞】

美國聯儲局主席鮑威爾於國會聽證會上指,今月中議息將建議加息4分1厘。

鮑威爾稱,通脹顯著高於2%,加上就業市場強勁,預期已到了加息的合適時機。如落實,將是美國3年多來首次加息。

鮑威爾又表示,將繼續留意烏克蘭局勢對美國經濟的影響;他指短期內的影響將很不明朗,要根據數據及展望靈活地去應對。

