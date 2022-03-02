香港確診破5萬 兩年疫情累計死亡人數過千

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香港單日確診首次突破5萬宗，新增55353宗確診。另外，再多117名患者死亡，兩年疫情累計死亡人數過千。當局預計快速測試呈報平台啟用後，確診個案會再飆升，透露即使康復亦要呈報，追溯期由上星期五開始。

確診火頭繼續在院舍蔓延，多55間院舍有人中招，超過700名院友和職員染疫。連同這些個案，單日55,353宗新增確診，再創新高，不過這個紀錄很快又會打破。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說：「基本上每日兩三天，確診個案都會倍增，愈來愈多市民透過快速檢測診斷自己有否感染新冠病毒，當平台面世後，市民匯報上來之後，我們都會預期可能看到確診數字會再進一步上升。」

他說的快速測試網上呈報平台，今個星期內會面世，不是每個患者都可呈報，追溯期由上星期五開始。

歐家榮說：「由食衞局公布了何時可以將快速測試視為確診個案時開始，有市民可能快速測試陽性後，過數天之後可能很快康復轉陰，都不要緊，都可以呈報。他們給資料我們，包括個人身份證以及快速檢測的陽性樣本相片，收到之後會透過電子方法將隔離令給他，檢疫令給其家人，都是由檢測陽性當開始計。如果他屆時登記時已經過了7天，已經陰性，他又打了針，其實要做的事只需登記，毋須接受隔離。」

另外，單日再多117名患者死亡，由58歲至100歲，只有10幾人打了針，部分人有腎病、癌症記錄。當局除了會在沙田富山殮房設置冷凍貨櫃，未來亦會各醫院擺放，預計可以臨時存放500具遺體。食環署亦增加火化時段，呼籲家屬盡快為先人辦理身後事。

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