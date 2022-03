香港確診破5萬 兩年疫情累計死亡人數過千

【有線新聞】

香港單日確診首次突破5萬宗,新增55353宗確診。另外,再多117名患者死亡,兩年疫情累計死亡人數過千。當局預計快速測試呈報平台啟用後,確診個案會再飆升,透露即使康復亦要呈報,追溯期由上星期五開始。

確診火頭繼續在院舍蔓延,多55間院舍有人中招,超過700名院友和職員染疫。連同這些個案,單日55,353宗新增確診,再創新高,不過這個紀錄很快又會打破。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「基本上每日兩三天,確診個案都會倍增,愈來愈多市民透過快速檢測診斷自己有否感染新冠病毒,當平台面世後,市民匯報上來之後,我們都會預期可能看到確診數字會再進一步上升。」

他說的快速測試網上呈報平台,今個星期內會面世,不是每個患者都可呈報,追溯期由上星期五開始。

歐家榮說:「由食衞局公布了何時可以將快速測試視為確診個案時開始,有市民可能快速測試陽性後,過數天之後可能很快康復轉陰,都不要緊,都可以呈報。他們給資料我們,包括個人身份證以及快速檢測的陽性樣本相片,收到之後會透過電子方法將隔離令給他,檢疫令給其家人,都是由檢測陽性當開始計。如果他屆時登記時已經過了7天,已經陰性,他又打了針,其實要做的事只需登記,毋須接受隔離。」

另外,單日再多117名患者死亡,由58歲至100歲,只有10幾人打了針,部分人有腎病、癌症記錄。當局除了會在沙田富山殮房設置冷凍貨櫃,未來亦會各醫院擺放,預計可以臨時存放500具遺體。食環署亦增加火化時段,呼籲家屬盡快為先人辦理身後事。

