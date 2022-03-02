俄烏衝突可能造成本世紀歐洲最大難民危機

【KTSF 朱慧琪報導】

俄羅斯入侵烏克蘭第六日，至今有近68萬烏克蘭人，主要是婦女與兒童逃到鄰國避難，聯合國難民署表示，俄烏衝突有可能造成本世紀歐洲最大的難民危機。

聯合國難民處表示，相信有超過60萬人已逃離烏克蘭，美國官員相信留下的民眾，將會面對俄羅斯更大規模的攻擊。

國務卿日前稱，俄羅斯殺害烏克蘭平民，襲擊學校、醫院和住宅。

烏克蘭總統澤連斯基說︰「我們正在為我們的權利、自由、生命而戰，現在我們在為生存而戰。」

聯合國估算，至少102平民喪生，但這數據可能低估了真正的死亡數字。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫市中心的政府大樓被炮彈擊中，俄羅斯軍隊警告將有更多攻擊，烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯犯下戰爭罪行。

在週一俄軍已包圍首都基輔，美國國務卿布林肯在週二提出，將俄羅斯踢出聯合國人權理事會。

布林肯說︰「這個理事會旨在遏止侵犯人權的惡行，如果我們現在不同心，要等到什麼時候？」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。