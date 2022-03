俄烏衝突可能造成本世紀歐洲最大難民危機

【KTSF 朱慧琪報導】

俄羅斯入侵烏克蘭第六日,至今有近68萬烏克蘭人,主要是婦女與兒童逃到鄰國避難,聯合國難民署表示,俄烏衝突有可能造成本世紀歐洲最大的難民危機。

聯合國難民處表示,相信有超過60萬人已逃離烏克蘭,美國官員相信留下的民眾,將會面對俄羅斯更大規模的攻擊。

國務卿日前稱,俄羅斯殺害烏克蘭平民,襲擊學校、醫院和住宅。

烏克蘭總統澤連斯基說︰「我們正在為我們的權利、自由、生命而戰,現在我們在為生存而戰。」

聯合國估算,至少102平民喪生,但這數據可能低估了真正的死亡數字。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫市中心的政府大樓被炮彈擊中,俄羅斯軍隊警告將有更多攻擊,烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯犯下戰爭罪行。

在週一俄軍已包圍首都基輔,美國國務卿布林肯在週二提出,將俄羅斯踢出聯合國人權理事會。

布林肯說︰「這個理事會旨在遏止侵犯人權的惡行,如果我們現在不同心,要等到什麼時候?」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。