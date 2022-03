烏東華人疑被誤認搬運軍事物資中槍 使館方繼續沿多路撤僑

【有線新聞】

烏克蘭東部一名華人周一趕赴西部邊境城市利沃夫時,疑被誤認搬運軍事物資而中槍。而中國駐烏克蘭大使館就繼續沿多路撤僑,並表示僑民可帶同外籍家屬一同撤離。

有知情的華人留學生接受內地傳媒訪問時表示,中槍華人是他們的同學,傷者與妻子和子女等人周一坐車循陸路,趕往西部城市利沃夫避難。期間曾因壞車而要轉車,去到基輔以西約80公里時遇到槍擊。

有知情的烏克蘭華人留學生說:「聽說是搬運行李的時候,被誤以為是搬運那個軍事貨物的,然後就被掃射了。」

傷者腰間中槍,送院接受治療。中國駐烏克蘭大使館回應指,傷者目前已脫離生命危險,事發後已立即聯絡對方,並提供協助。

另一方面,使館繼續安排撤僑,106名中國留學生周二凌晨在使館科技參贊帶領下,順利通關入境波蘭,並將分乘3輛旅遊巴前往華沙。

使館新聞參贊丁建偉稱,當局已採取多渠道撤離計劃,又成立車站工作組,協助中國留學生乘坐基輔火車向西部地區撤離,承諾不讓任何中國公民滯留在困難地區。

而除了留學生,要坐火車撤離烏克蘭的還有他們。

中國企業駐烏克蘭員工說:「(是哪個學校?)不是學校,我們不是學生。(去哪裏啊?)去利沃夫。(你們是哪個單位的?我們是中國使館的)徐工的,徐工集團的(員工)。」

大使館周三再發通知稱,自願撤離的華僑可於當日中午,乘坐大巴前往摩爾多瓦,又指中國公民的外籍配偶、父母或子女都可一同出發。

使館又指,羅馬尼亞對自烏克蘭撤離的第三國公民實行過境免簽證,可停留至少15天,中國公民持護照等有效旅行證件均可入境。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。