加州水資源部門週二在Sierra山區進行今年第三次的積雪測量,結果顯示,加州目前還是處於乾旱中。

加州水資源部門發言人Sean de Guzman說︰「我們記錄到35英寸的雪深,16英寸的雪量,這是平均積雪量的68%。」

今年的雨季開始的時候,加州有幾次有份量的大雨,但是到了1月份,卻叫人大失所望,一般12月、1月和2月,是加州全年下雨做多的時候,但是今年1月和2月幾乎完全沒有下雨。

週二記錄到的積雪量顯示,加州居民要面對多一年的乾旱。

