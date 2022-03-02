加州加入制裁俄羅斯行列 促退休基金暫停投資俄市場（視頻）

March 2, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

加州繼多個州之後，週二也宣佈制裁俄羅斯。

州長紐森週二向加州公務員退休系統、加州州立大學教師退休系統，以及達州大學退休系統發信指出，俄羅斯對烏克蘭發動非法軍事攻擊，所以加州決定支持烏克蘭人民，並要令俄羅斯政府立即付出沉重代價。

他呼籲這些退休系統，停止向俄國金融市場投資，涉及的金額總值15億美元。

紐森認為，鑑於加州擁有龐大的全球投資組合，單是加州這三大退休系統，資產總值就高達9700億美元，相當於俄羅斯去年全部國內生產總值的60%，在加州這三大退休系統對俄國的投資超過15億美元，當中包括跨國公司的股票、私募股權和實物資產投資，以及俄國債券。

此外，加州現時也要求任何享有公職人員退休制度的人採取行動，立即限制俄羅斯進入加州的資本和投資市場，信中指出，任何基金不得購買俄羅斯債券，也不得將錢從加州流向俄羅斯，加州要求退休公職人員在10天內採取行動並匯報。

在此之前，已經有多個州採取行動，將俄國產品下架。

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