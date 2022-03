澤連斯基歐洲議會致詞傳譯哽咽 促歐盟證明與烏克蘭站同一陣線

【有線新聞】

烏克蘭總統澤連斯基在正式申請加入歐盟後一天,透過視像出席歐洲議會緊急會議,敦促歐盟證明與烏克蘭站在同一陣線,而俄羅斯外長拉夫羅夫在聯合國發言,遭到集體杯葛。

身處基輔與軍方一同奮戰的澤連斯基,以視像形式出席歐洲議會。他指烏克蘭人不惜一切代價守衛自由,阻止俄羅斯入侵。

他的演說,連傳譯員也忍不住哽咽︰「我國人民有很大動力,我們正為權利、自由、生命而戰。我們為生存而戰,這是我們最大動力。但我們也努力成為歐洲成員。」

澤連斯基希望歐盟批准烏克蘭的加入申請,證明雙方在同一陣線。他說︰「證明你不會離棄我們,證明你是歐洲人。生命將戰勝死亡,光明將戰勝黑暗。願榮耀歸於你們!」現場掌聲不斷。

歐洲理事會主席米歇爾表示,知道歐洲國家有不同看法,但會認真考慮烏克蘭的申請。歐盟委員會主席馮德萊恩譴責俄羅斯對烏克蘭赤裸裸的侵略,指歐盟不接受烏克蘭無權存在的觀點。

俄羅斯外長拉夫羅夫就以視像出席聯合國人權理事會,數十名歐盟國家、美國和英國代表集體離場,抗議俄羅斯出兵。

歐盟國家早前對俄羅斯實施禁飛令,令拉夫羅夫取消親身到日內瓦出席會議。

