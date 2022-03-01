人生如戲成烏國總統 澤連斯基兵臨城下續留守國土

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面對俄軍壓境，烏克蘭總統澤連斯基以頑強姿態領導國家，團結抵抗俄羅斯入侵，贏得「戰時英雄」的讚許。他從政不足三年，出任總統前只是一個喜劇演員。

擔起總統職務前，2019年2月的澤連斯基還在拍劇飾演烏克蘭總統。在他有份製作的諷刺政治喜劇《人民公僕》扮演口沒遮攔的歷史教師，因狠批政府腐敗的言論被學生放上網而走紅，再誤打誤撞當選，成為貼地總統、帶動改革。

澤連斯基因此劇集而為人熟悉，人生亦如戲中發展，帶著高人氣參選總統。遭對手抨擊他為政治素人、沒公職經驗，他坦言不是政客，只是來打破制度的平凡人。國民將信任一票投給這位政壇新丁，2019年4月第二輪投票，他以壓倒性逾七成得票，擊敗爭取連任的波羅申科。

踏上從政之路，當時或許沒有人料到出生於烏克蘭中部知識分子猶太家庭、修讀法律但投身演藝的澤連斯基，選擇從政後與普京、馬克龍、默克爾同場，會成為國際政治舞台主角，甚至抗衡俄羅斯強人總統普京。

澤連斯基的魅力之一是很清楚如何表達，最能與人連繫。普京出兵烏克蘭前，澤連斯基指普京不回覆通話，他以自己母語俄語向俄羅斯人民喊話。澤連斯基：「戰爭將奪去各人的保障、沒人能獲得安全保障。誰受害至深？人民。誰最不樂見？人民。誰能夠阻止？人民。」

到敵人兵臨城下，導彈、炮擊落入國土，自己更成為俄軍頭號目標，44歲的澤連斯基仍拒絕美國協助撤離的提議，拒做逃亡總統。他日夜在總統府外自拍表明與國民同在，堅決不投降。

澤連斯基說：「我在這裡，我們不會投降，我們會捍衛自己的國家，我們的武器便是真相，真相是這是我們的土地、國家和孩子，我們將捍衛這一切。」

在戰亂時刻仍勇敢、不妥協，帶着永不言敗信念的人民公僕激勵國內外的同路人。澤連斯基就職總統時曾說昔日盡力令國民歡笑，以後會竭盡所能令國民不必流淚。

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