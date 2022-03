人生如戲成烏國總統 澤連斯基兵臨城下續留守國土

【有線新聞】

面對俄軍壓境,烏克蘭總統澤連斯基以頑強姿態領導國家,團結抵抗俄羅斯入侵,贏得「戰時英雄」的讚許。他從政不足三年,出任總統前只是一個喜劇演員。

擔起總統職務前,2019年2月的澤連斯基還在拍劇飾演烏克蘭總統。在他有份製作的諷刺政治喜劇《人民公僕》扮演口沒遮攔的歷史教師,因狠批政府腐敗的言論被學生放上網而走紅,再誤打誤撞當選,成為貼地總統、帶動改革。

澤連斯基因此劇集而為人熟悉,人生亦如戲中發展,帶著高人氣參選總統。遭對手抨擊他為政治素人、沒公職經驗,他坦言不是政客,只是來打破制度的平凡人。國民將信任一票投給這位政壇新丁,2019年4月第二輪投票,他以壓倒性逾七成得票,擊敗爭取連任的波羅申科。

踏上從政之路,當時或許沒有人料到出生於烏克蘭中部知識分子猶太家庭、修讀法律但投身演藝的澤連斯基,選擇從政後與普京、馬克龍、默克爾同場,會成為國際政治舞台主角,甚至抗衡俄羅斯強人總統普京。

澤連斯基的魅力之一是很清楚如何表達,最能與人連繫。普京出兵烏克蘭前,澤連斯基指普京不回覆通話,他以自己母語俄語向俄羅斯人民喊話。澤連斯基:「戰爭將奪去各人的保障、沒人能獲得安全保障。誰受害至深?人民。誰最不樂見?人民。誰能夠阻止?人民。」

到敵人兵臨城下,導彈、炮擊落入國土,自己更成為俄軍頭號目標,44歲的澤連斯基仍拒絕美國協助撤離的提議,拒做逃亡總統。他日夜在總統府外自拍表明與國民同在,堅決不投降。

澤連斯基說:「我在這裡,我們不會投降,我們會捍衛自己的國家,我們的武器便是真相,真相是這是我們的土地、國家和孩子,我們將捍衛這一切。」

在戰亂時刻仍勇敢、不妥協,帶着永不言敗信念的人民公僕激勵國內外的同路人。澤連斯基就職總統時曾說昔日盡力令國民歡笑,以後會竭盡所能令國民不必流淚。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。