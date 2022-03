【有線新聞】

美國疾控中心調高香港的旅遊警戒級別到第二高的第三級。

香港的旅遊警戒級別由原本第一級跳升至第三級,美國疾控中心建議民眾出發到香港前應先接種疫苗,未接種就應避免前往香港。

如果未接種疫苗就從香港返回美國,建議到埗後自我隔離五日,又提醒已接種疫苗的人,仍有風險會受感染及傳播新冠病毒。

