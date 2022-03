烏克蘭婦孺長途跋涉到波蘭避戰火

【KTSF 韓千繪報導】

精疲力盡的烏克蘭婦女兒童,繼續穿過主要邊境線,進入鄰國波蘭。

聯合國難民署週一表示,自俄羅斯上週入侵烏克蘭以來,已有超過50萬人逃離烏克蘭。

波蘭政府當地27日在官網發布通告表示,目前所有身在烏克蘭境內,想要逃避戰亂的人都可以入境波蘭,波蘭邊防警衛表示,自上周四以來,已有約156,000人從烏克蘭入境,其中大多是婦孺,她們經歷長途跋涉和忍受接近冰點的寒冷終於到達波瀾,有些人有親戚朋友等候迎接,其他人則前往鄰國政府組織的接待中心。

政府的通告還稱,所有在戰爭狀態下離開烏克蘭,並進入波蘭尋求避難的人,都無需在入境波蘭時擔心登記手續,以及在波蘭逗留期間的合法性問題,也無需向外國人辦公室、省政府或邊防部門提交任何申請,沒有住宿條件的人均可前往波蘭政府專門為難民設置的接待中心,還將提供在波蘭居留、食品和基本醫療服務。

