烏克蘭婦孺長途跋涉到波蘭避戰火

March 1, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 韓千繪報導】

精疲力盡的烏克蘭婦女兒童，繼續穿過主要邊境線，進入鄰國波蘭。

聯合國難民署週一表示，自俄羅斯上週入侵烏克蘭以來，已有超過50萬人逃離烏克蘭。

波蘭政府當地27日在官網發布通告表示，目前所有身在烏克蘭境內，想要逃避戰亂的人都可以入境波蘭，波蘭邊防警衛表示，自上周四以來，已有約156,000人從烏克蘭入境，其中大多是婦孺，她們經歷長途跋涉和忍受接近冰點的寒冷終於到達波瀾，有些人有親戚朋友等候迎接，其他人則前往鄰國政府組織的接待中心。

政府的通告還稱，所有在戰爭狀態下離開烏克蘭，並進入波蘭尋求避難的人，都無需在入境波蘭時擔心登記手續，以及在波蘭逗留期間的合法性問題，也無需向外國人辦公室、省政府或邊防部門提交任何申請，沒有住宿條件的人均可前往波蘭政府專門為難民設置的接待中心，還將提供在波蘭居留、食品和基本醫療服務。

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